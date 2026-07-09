חוות דעת משפטית חדשה של פורום קהלת, שנכתבה על ידי עו"ד אברהם של"ו והוזמנה על ידי ארגון שומרים על הנצח, קובעת כי בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי של המנהל האזרחי והמל"ל לאורך השנים, על ישראל מוטלת חובה לפעול נגד הרס אתרי מורשת בשטחי A ו-B.

חוות הדעת נכתבה על רקע הכוונה להקים מסגד בשטח האתר הארכיאולוגי בריכות שלמה, שלפי הארגון משמעותה הייתה הרס עתיקות בלתי הפיך, מהלך שנמנע בעקבות התערבות הדרג המדיני.

בארגון טוענים כי במשך שנים נמנעה אכיפה ישראלית נגד פגיעה באתרי מורשת בשטחי A ו-B בשל עמדת הייעוץ המשפטי של המנהל האזרחי והמל"ל. לטענתם, חוות הדעת החדשה מציגה תשתית משפטית שלפיה ישראל מחויבת לפעול להגנת אתרי המורשת גם באזורים אלה.

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הבוקר (חמישי) התקיים דיון בוועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לענייני יהודה ושומרון בנושא הפרות הסכם אוסלו בידי הרשות הפלסטינית והמענה הישראלי. במהלך הדיון, לפי הנמסר, נציגי המנהל האזרחי והמל"ל נמנעו מלהשיב באופן ברור מיהו הגורם הישראלי האחראי לאכיפת הסכמי אוסלו בשטחי A ו-B.

על פי חוות הדעת, פעולותיה ומחדליה של הרשות הפלסטינית מהווים הפרה של הסעיפים בהסכמי אוסלו המחייבים אותה להגן על אתרים ארכיאולוגיים ולמנוע פגיעה בהם. עוד נקבע כי לנוכח הפרה זו ישראל אינה מוגבלת בהסכמים בהקשר זה, והיא רשאית להפעיל את סמכויותיה בשטחי A ו-B כדי למנוע השחתת אתרי מורשת, כאשר מדובר בהשעיה נקודתית של ההסדרים לצורך מניעת נזק ולא בנסיגה גורפת מההסכמים.

בשומרים על הנצח מסרו כי חוות הדעת מספקת לדרג המדיני ולקבינט תשתית משפטית להתערבות ישראלית מיידית. בארגון אמרו, "גם לבריכות שלמה וארמונות החשמונאים מגיע קו צהוב. הגיע הזמן שישראל תתפוס את השטח ותפעל בחופש פעולה מלא. לאתרי המורשת אין חמצן ואין זמן לחכות. קוראים לממשלת ישראל לגלות משילות ולפעול מיידית, שלא נקום בבוקר ונגלה יום אחד ש-3,000 שנות היסטוריה הושמדו בגלל ייעוץ משפטי שקושר את ידי הדרג הביצועי והמדיני".