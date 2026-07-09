פרסום ראשון: רשות המסים פרסמה היום (חמישי) את הנחיות הביצוע לחוק הטבות המס ליישובי אזור קו העימות המזרחי, ובכך החלה באופן רשמי את יישום ההטבה לתושבי עשרות יישובים ביהודה ושומרון.

ההנחיות כוללות את הרשימה הסופית של היישובים הזכאים, את אופן מימוש ההטבה ואת ההוראות למעסיקים בנוגע לעדכון מערכות השכר.

על פי ההנחיה, תושבי היישובים שנכללו ברשימה יהיו זכאים לזיכוי במס הכנסה בשיעור של 7%, עד לתקרת הכנסה חייבת של 146,640 שקלים בשנה.

תחולת החוק היא רטרואקטיבית מ-1 בינואר 2026 ועד 31 בדצמבר 2027, כך שהזכאים יוכלו לקבל גם החזרי מס בגין החודשים שחלפו מתחילת השנה.

לצורך מימוש ההטבה יידרשו התושבים להגיש לרשות המקומית טופס ייעודי ומסמכים המאמתים את תושבותם. לאחר קבלת האישור יהיה עליהם להעביר למעסיק הצהרת תושבות, כדי שהזיכוי יינתן במסגרת תלוש השכר.

במקביל הורתה רשות המסים למעסיקים לעדכן את תוכנות השכר, ובמקרים שבהם נוכה מס ביתר - לבצע את ההחזרים לעובדים ולהגיש תיקוני דיווח בהתאם להנחיות.

הרשימה הסופית כוללת עשרות יישובים ביהודה ושומרון, ובהם בית אל, עפרה, עלי, קדומים, קרני שומרון, אלון מורה, יצהר, שילה, נווה צוף, דולב, טלמון, נחליאל, ניל"י, נעלה, ברוכין, רבבה, רחלים, איתמר, שבי שומרון, שא-נור, תקוע, עמנואל, כוכב השחר, כוכב יעקב, פסגות, מעלה מכמש, מעלה לבונה, כרמי צור, חרמש, ברכה, יקיר, עלי זהב, נופים, עטרת ויישובים נוספים שנכללו ברשימת רשות המסים.

פרסום ההנחיות מסיים את שלב החקיקה ומעביר את החוק לשלב היישום בפועל, כאשר החל מהחודש צפויים תושבי היישובים הזכאים להתחיל לממש את ההטבה באמצעות הרשויות המקומיות והמעסיקים.

יוזם החוק ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית), יו"ר ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון ויו"ר ועדת החינוך, בירך על מכתב רשות המיסים למעסיקים: "היום תוקן בפועל עוול היסטורי שנמשך שנים. הטבות המס לתושבי יהודה ושומרון נכנסות לתוקף, ומדינת ישראל אומרת בקול ברור: ההתיישבות אינה סוג ב'. אחרי שנים שבהן תושבי יו"ש הופלו משיקולים פוליטיים, המדינה מעניקה סוף סוף את ההכרה הראויה לאלפי המשפחות שנמצאות בחזית ושומרות בגופן על ארץ ישראל".

הוא ביקש להודות "מקרב לב את ידידי שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' על השותפות המלאה לאורך כל הדרך, שהביאה את המהלך החשוב הזה מרעיון ועד ליישום בפועל".

לסיום הדגיש כי "ההתיישבות היא רצועת הביטחון של מדינת ישראל והטבות המס שנכנסו היום לתוקף הן ביטוי של צדק, הוגנות והכרה במציאות חייהם של התושבים. כפי שהמדינה עומדת לצד תושבי הצפון והדרום, כך היא עומדת גם לצד ההתיישבות ביהודה ושומרון. זהו צעד חשוב של אחריות לאומית, ובעזרת ה’ נמשיך לפעול לחיזוק ההתיישבות".