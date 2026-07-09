מנהיגי נאט"ו חזרו למדינותיהם עם מתנה יוצאת דופן שקיבלו מנשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן.

לאחר סיום פסגת נאט"ו באנקרה, הגיש הנשיא הטורקי מתנה לכל אחד ממנהיגי המדינות שלקחו חלק בכנס: קופסה מהודרת ובה אקדח ושישה כדורים.

ההערכה היא כי ארדואן ביקש להציג את תעשיית הביטחון של טורקיה והחליט להעניק לכל אחד מהמנהיגים האירופאיים אקדח וינטג' ותחמושת חיה.

האקדח הונח בתוך קופסת עץ ובה דגל טורקיה וסמל נאט"ו, ועל הקופסה הוצב שלט ועליו הכיתוב "גומוסאי, האקדח הראשון שיוצר במדינתנו", בטורקית ובאנגלית.

המתנה הלא צפויה גרמה למתח רב בקרב מאבטחי מנהיגי מדינות נאט"ו, שחששו כי המתנה עלולה לגרום לפגיעה בגוף של אחד ממנהיגי נאט"ו. אחד מאנשי האבטחה סיפר כי "המתנה גרמה לכמה סצנות מטורפות בקרב צוותי האבטחה של המשלחות השונות".

גם מנהיגי מדינות נאט"ו התייחסו בפומבי למתנה המוזרה שקיבלו מנשיא טורקיה. "מתנה יוצאת דופן מהנשיא ארדואן בפסגת נאט"ו: אקדח מגנום עם תחמושת, חרוט עם שמי", כתב ראש ממשלת הונגריה, פטר מגיאר, בפוסט ברשת X.

גורם רשמי בבלגיה סיפר כי "לראש הממשלה, בארט דה ובר, נודע על אופייה המדויק של המתנה רק לאחר נחיתתו בבלגיה. ראש הממשלה הופתע, ומיד מסר אותה למשטרת שדה התעופה כדי שניתן יהיה להניח אותה בכספת מאובטחת, והעניין טופל בהתאם לנהלים הרלוונטיים".

דוברו של ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ז, אמר שכל המנהיגים קיבלו את אותו דגם, חרוט בשמותיהם. עוזר של נשיא פולין, קרול נברוצקי, אמר לרדיו הפולני כי "האקדח ממתין לשחרור מהמכס בשדה התעופה של ורשה, ויישמר במקום מתאים כך שיהיה ראשית בטוח, ושנית יכובד כמתנה. בוודאי שאף אחד לא יירה בו".