השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע הערב (חמישי) על הרחבת רפורמת הנשק, לאחר שהעיר חדרה אושרה כזכאית לרישיון נשק אישי.

ההחלטה התקבלה בעקבות פניית ראש העיר ניר בן חיים ולאחר עבודת מטה ובחינה מקצועית של משטרת ישראל ושל גורמי המקצוע באגף לרישוי ולפיקוח על כלי ירייה.

בעקבות ההחלטה, תושבי חדרה שיעמדו בקריטריונים ובתנאים הקבועים בחוק יוכלו להגיש בקשה לקבלת רישיון נשק אישי. העיר מצטרפת לעשרות יישובים ברחבי הארץ שכבר הוגדרו כאזורים המזכים בהגשת בקשות במסגרת הרפורמה.

מאז הורחבה הרפורמה, נמסר מהמשרד לביטחון לאומי, הונפקו למעלה מ-280 אלף רישיונות נשק אישיים - נתון שהוגדר כחסר תקדים.

השר בן גביר אמר, "אני גאה להמשיך את המהפכה ולהוסיף עוד ערים, יישובים ומועצות ברחבי הארץ לרשימת האזורים הזכאים. לתושבים יש זכות בסיסית להגן על עצמם ועל בני משפחותיהם. המדיניות שלי ברורה: נשק בידיים הנכונות מציל חיים".

בן חיים בירך על ההחלטה ואמר, "אני מבקש להודות לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שנענה לפנייתי ואישר את הכללת חדרה ברשימת היישובים הזכאים לרישיון נשק אישי. מדובר בבשורה משמעותית עבור תושבי העיר ובצעד חשוב לחיזוק הביטחון האישי. נמשיך לפעול בכל דרך כדי לחזק את תחושת הביטחון של תושבי חדרה ולהבטיח שעירנו תהיה בטוחה יותר".