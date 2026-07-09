מוריה אסרף משתפת על תקופת ההתנתקות חדשות 13

העיתונאית והמגישה מוריה אסרף התראיינה לעמרי אסנהיים ברשת 13 ושיתפה בתחנות מרכזיות שעיצבו את תפיסת עולמה, ובהן תוכנית ההתנתקות מגוש קטיף וההתפתחויות מאז מתקפת 7 באוקטובר.

אסרף סיפרה כי כבר בילדותה התעניינה בפוליטיקה ובחדשות, ותיארה את ההתנתקות כאירוע מכונן שהותיר בה תחושת שבר עמוקה.

לדבריה, באותם ימים רבים בציבור שזוהה עם ההתיישבות חשו שהמדינה זנחה אותם ואת הערכים שבשמם פעלו לאורך השנים.

עוד אמרה כי גם כיום היא רואה בהתיישבות מרכיב משמעותי בתפיסת הביטחון של ישראל, ולא רק סוגיה אידיאולוגית. בהתייחסות לעזה טענה כי לאחר מתקפת 7 באוקטובר הייתה לישראל הזדמנות לקבל החלטות אסטרטגיות, ובהן גם הקמת יישובים באזורים המצויים בשליטה ישראלית, אולם לדבריה ההזדמנות הזו לא מומשה.

היא אף מתחה ביקורת על התנהלות הממשלה בכל הנוגע לרצועת עזה, ואמרה כי הבעיה המרכזית, לשיטתה, היא היעדר קבלת החלטות ברורה באשר לעתיד הרצועה.