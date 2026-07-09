ח"כ חילי טרופר, בוגר תנועת הנוער עזרא, השתתף בוועידה ה-20 של התנועה, שם קיים שיחה עם מאות מצירי התנועה במסגרת מושב שעסק בחינוך תחת הכותרת "משימת החינוך החדשה".

טרופר, שניהל בעבר בית ספר לנוער שנשר ממערכת החינוך, שיתף את המשתתפים מניסיונו בעבודה עם בני נוער והתמקד בדרכים לשילוב חניכים המתמודדים עם קשיים חברתיים ואישיים. הוא הדגיש את אחריותם של המדריכים להיות עבורם מקור ליציבות, ביטחון ושייכות.

במרכז דבריו, הציג טרופר את הסכנה הגדולה בחינוך, הנמכת ציפיות. לדבריו, האתגר הוא להציב רף נורמטיבי גבוה גם לחניכים מורכבים ולא לוותר להם. "כשאתה מוריד את הרף, אתה משאיר אותם במקום הנמוך והחלש. שום דבר טוב לא צומח מהמקום הזה", הזהיר.

בין היתר חלק טרופר כלים לבניית הביטחון העצמי של החניכים, והסביר כי המחנך הוא המראה של החניך: "אם כשהם מסתכלים עליי בעיניים והם רואים שאני חושב שהם חזקים - הם יהיו חזקים".

בהמשך שיתף בגילוי לב על תחושת הכישלון שחווה בעצמו כתלמיד שהתקשה במתמטיקה, והדגיש כיצד להתמודד עם נוער שחווה תחושה דומה: "ילד שאומר לכם 'עזוב אותי, אני אפס', אל תאמינו לו. הדבר האחרון שהוא רוצה זה שתעזבו אותו".

לבסוף, שרטט את הגישה הנכונה למפגש החינוכי. הוא קרא למדריכים לפעול בצניעות ובענווה, והבהיר כי העשייה החינוכית אינה מצב שבו החזק בא להציל את החלש, אלא מפגש בגובה העיניים בין בני אדם שלכל אחד מהם יש חוזקות וחולשות.