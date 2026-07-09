בית משפט השלום בירושלים הורה היום (חמישי) על שחרורו של טל ינון דרדיק ממעצר והעברתו למעצר בית מלא בביתו שבחוות טרפון.

עם זאת, המשטרה הגישה בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה, והוא יישאר במעצר עד לדיון בנושא בבית המשפט המחוזי בירושלים.

במהלך הדיון בחן בית המשפט את עילות המעצר ואת חלופות המעצר שהוצגו בפניו, לאחר שהובהר כי הצו המנהלי שהוצא נגד דרדיק אינו מאפשר את שהייתו בבית חמותו.

השופט קבע כי ניתן לאיין את החשש באמצעות חלופת מעצר בביתו, בפיקוח רעייתו ובהפקדת ערבויות, והדגיש כי בנסיבות אלה אין מקום להחזיקו במעצר מאחורי סורג ובריח.

דרדיק, שהחל בימים האחרונים בשביתת רעב, טען בדיון כי הצו המנהלי שהוטל עליו אינו ישים בפועל. לדבריו, הדרישה לשהות במשך חודשים בבית חמותו אינה מעשית, ובני משפחתו זקוקים לו בבית, במיוחד לאחר לידת בנו לפני כשבועיים.

עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו, המייצג את דרדיק, בירך על החלטת בית המשפט ומתח ביקורת חריפה על השימוש בצווים מנהליים. לדבריו, מדובר בצו "לא חוקי ולא ישים", והוסיף כי בית המשפט הכיר בקושי שמעורר הצו ולכן הורה על שחרורו של דרדיק לביתו.