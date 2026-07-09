ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב (חמישי) עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, במסגרת הקשר השוטף בין השניים.

בלשכת ראש הממשלה מסרו כי במהלך השיחה סיכמו השניים על המשך התיאום בין ישראל לארצות הברית בזירות השונות.

במהלך השיחה עדכן הנשיא טראמפ את נתניהו על המהלכים שמקדמת ארצות הברית במפרץ ועל ההתפתחויות האחרונות באזור.

עוד נמסר כי נתניהו העלה בפני טראמפ את חומרת ההתבטאויות של נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן ואנשיו נגד קיומה של מדינת ישראל.

בנוסף, נתניהו הדגיש בפני הנשיא האמריקני את הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל.