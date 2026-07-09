ועדת הכנסת אישרה הערב (חמישי) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד: לימוד תורה, לאחר שאישרה הסתייגות שהגיש יו"ר הוועדה ולפיה יוסר מהחוק סעיף 2. שישה חברי כנסת תמכו בהצעה וארבעה התנגדו.

המשמעות היא שהחוק יכלול רק את הסעיף הקובע כי "לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי", בעוד שהסעיף שנמחק, אשר ביקש לקבוע כי מטרת החוק היא ליצור "מאזני צדק" בין ערך לימוד התורה לבין ערכי יסוד אחרים במדינה, לא ייכלל בנוסח הסופי.

במהלך הדיון נשמעה ביקורת מצד האופוזיציה. ח"כ נאור שירי טען כי גם לאחר הסרת סעיף 2, עצם עיגון לימוד התורה בחוק יסוד מעניק לו מעמד מיוחד לעומת ערכים אחרים, ולכן לדבריו אין מדובר בחוק הצהרתי בלבד.

המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד אביטל סומפולינסקי, אמרה כי הוועדה תידרש להבהיר את משמעותו של הסעיף שנותר. לדבריה, אם מחיקת סעיף 2 משאירה את המצב המשפטי הקיים ללא שינוי, הרי שמדובר למעשה בחוק בעל אופי הצהרתי בלבד.

גם בתוך הקואליציה נשמעו הסתייגויות מהפשרה. ח"כ ינון אזולאי מש"ס אמר כי הסרת סעיף 2 אינה מקובלת על מפלגתו, אך ציין כי נענו לבקשת הליכוד.

מנגד, יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף הודיע בדיון כי הוא מתנגד להסרת הסעיף ואמר: "לא דיברו איתי על הורדת סעיף 2 ואני לא מסכים לזה".

היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, אמרה כי הסרת סעיף 2 משנה באופן מהותי את משמעות החוק. לדבריה, בעוד שהסעיף שנמחק נשא פוטנציאל להשלכות מעשיות, לרבות בסוגיות תקציביות וביחס למשרתים, הרי שלאחר מחיקתו נותרה בחוק הכרה הצהרתית בלבד בערך לימוד התורה, ללא משמעות אופרטיבית ביחס לחלוקת משאבים או לזכויות אחרות.