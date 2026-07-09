הוועדה העממית באום אל-פחם קראה לתושבי העיר להשתתף בהפגנה ביום שבת הקרוב, במחאה על התגברות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית.

בהודעה שפרסמה ציינה הוועדה העממית כי היא ניצבת "זועמת" נוכח הדם הרב שנשפך ביישובים הערביים בגין הפשיעה והאלימות, והטילה את "האחריות המלאה" למצב זה על משטרת ישראל.

לדברי הוועדה, "הכאוס הביטחוני השיטתי" הוא תולדה של אזלת היד של המשטרה במאבק בארגוני הפשע, מתן כיסוי לעבריינים ורדיפת אנשים תמימים.

עוד טענה הוועדה העממית כי בתקציב המיועד למאבק בפשיעה נעשה שימוש לרדיפת פעילים ופוליטיקאים בחברה הערבית, במקום לפעול נגד כנופיות הפשע.

הוועדה העממית האשימה את המשטרה בפגיעה בשמם הטוב של קורבנות הפשע, ביצירת זיקה ביניהם לעולם הפשע ובהפצת נרטיב המצדיק את התרחשות הפשעים - וזאת כדי לכסות על כישלונה בהתמודדות עם הפשיעה.

"הדם שלנו אינו זול, ולעולם לא נשתוק", נכתב בהודעת הוועדה העממית.