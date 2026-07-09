סמוטריץ׳ חושף את הדברים שאמר ויטקוף ללא קרדיט

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חשף הערב (חמישי) פרטים משיחה שקיים עם שליח נשיא ארצות הברית למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, זמן קצר לאחר מינויו לתפקיד.

לדבריו, הפגישה התקיימה יחד עם השר רון דרמר, יום לאחר שוויטקוף ביקר בעוטף עזה וצפה בסרטון הזוועות ממתקפת 7 באוקטובר.

סמוטריץ' סיפר כי ויטקוף היה נסער מהתיעוד שראה, ואמר לו: "בצלאל, אני לא אתן לשני מיליון נאצים לגור ליד הילדים שלכם על הגדרות".

בהמשך דבריו התייחס סמוטריץ' למדיניות הביטחונית של ישראל ברצועת עזה ובלבנון. לדבריו, "יש דבר אחד בלבד שמכאיב לאויב - קרקע. מי שיתעסק איתנו יפסיד קרקע forever", וקרא להקים רצועת ביטחון שתישמר לאורך שנים בגבול לבנון.