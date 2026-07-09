עיריית ירושלים הודיעה היום (חמישי) כי המבנה המזרחי ההיסטורי במתחם "ביקור חולים" ברחוב הנביאים לא ישמש כבית ספר חרדי לבנות.

ההחלטה התקבלה לאחר בחינה משפטית ותכנונית, ובצל הביקורת הציבורית שהתעוררה בעקבות הכוונה להסב את המבנה לשימוש חינוכי.

במכתב ששלח היועץ המשפטי לעירייה עו"ד חיים נרגסי למועצה לשימור אתרים, נכתב, כך לפי דיווח ב'ynet', כי המבנה המזרחי הוא נכס היסטורי, אדריכלי ומונומנטלי בעל חשיבות יוצאת דופן, ולכן אינו מיועד בשלב זה לשימוש חינוכי.

לדבריו, העירייה רואה בשימור המבנה וערכי המורשת שלו יעד מרכזי ופועלת לשמור עליו בהתאם להוראות הדין ולהנחיות גורמי השימור.

השימוש הזמני לצורכי בית ספר, כך הובהר, יתאפשר רק במבנה המערבי של המתחם, שכבר הותאם בעבר לשימוש חינוכי, וכל עבודה שתבוצע בו תיעשה בליווי מקצועי של מחלקת השימור העירונית.

עוד נמסר כי התכנון העתידי למתחם אינו כולל מוסד חינוכי, אלא פיתוח רחב של המקום עם מגוון שימושים ציבוריים, תוך שמירה על המבנים ההיסטוריים ועל ערכי המורשת שלהם.

מבנה "ביקור חולים", שנבנה בראשית המאה ה-20 ברחוב הנביאים, נחשב לאחד מ-110 המבנים ההיסטוריים המרכזיים בירושלים וזוכה להגנה תכנונית במסגרת תוכניות השימור של העיר.

על פי תוכנית בניין העיר התקפה, ייעודו הוא לשימושים ציבוריים דוגמת מרכז רפואי, מסחר, תרבות, מסעדות, בתי קפה, גלריות ומשרדים, בעוד ששימוש כמוסד חינוכי אינו מופיע במפורש בין הייעודים שנקבעו למבנה.