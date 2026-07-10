יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים' יאיר גולן פרסם היום (חמישי) מסר בשפה הערבית המיועד לציבור הערבי בישראל, ובו קרא לתמוך במפלגתו בבחירות הקרובות לכנסת.

גולן טען כי הציבור הערבי יכול להכריע את תוצאות הבחירות ואמר: "בבחירות הקרובות נסיים את שלטון נתניהו ובן גביר ונבנה עתיד טוב יותר עבור כולנו".

עוד כתב כי "קולם של האזרחים הערבים למפלגת 'הדמוקרטים' יכול להכריע את הבחירות. יחד נחולל שינוי".

במסר המצולם, שתורגם לערבית, פנה גולן ישירות לציבור הערבי ואמר: "אתם פה, אנחנו פה, אף אחד לא הולך. בואו נבנה עתיד משותף טוב ביחד". לדבריו, כדי להשיג את היעד נדרש מאבק פוליטי משותף.

"אנחנו הולכים זקופים, אנחנו הולכים גאים, אנחנו גאים במי שאנחנו. איזה טוב יכול להיות אחר מאשר לחיות ביחד, לבנות מדינה ביחד ולעשות את זה למען כל אזרחיה?", אמר.

בהמשך אמר כי ישראל זקוקה לממשלה שתפעל להביא שלום, שגשוג וביטחון, והוסיף כי לדבריו אין מקום ל"מלחמת נצח" ולמציאות ביטחונית מתמשכת. "אפשר לעשות את זה, חובה לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה", אמר.