איש "דגל התורה" מוטק'ה בלוי מתח הערב (חמישי) ביקורת על הנוסח המצומצם של חוק יסוד: לימוד התורה, ואמר בריאיון לרדיו "קול ברמה" כי מדובר ב"חוק דקלרטיבי" שאינו נותן מענה לסוגיות המרכזיות הנוגעות לעולם התורה.

בלוי תקף את היועצת המשפטית לממשלה, את שופטי בג"ץ ואת נציגי הציבור הדתי-לאומי, שלטענתו מובילים מאבק נגד בני הישיבות ועולם התורה.

לדבריו, הניסיונות להטיל סנקציות כלכליות, ובהן ביטול סבסוד המעונות, הם "חוק דחיית העצבים" שפוגע בילדי האברכים.

בהמשך התייחס בלוי למערכת הפוליטית ואמר כי הוא מאוכזב מראש הממשלה בנימין נתניהו. עם זאת, לדבריו, השותפות של הציבור החרדי עם גוש הימין נובעת מהחיבור לציבור המסורתי ולא מתוך תפיסה לאומית-אידיאולוגית.

בלוי התייחס גם ליו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט ואמר כי אף שהוא מגיע מבית מסורתי ומביע הערכה ללומדי התורה, התבטאויותיו הפוליטיות אינן משקפות, לדבריו, את היחס הזה.

בסיום הריאיון הציע בלוי להקים גוש חרדי רחב של כ-18 חברי כנסת, שיתנה את תמיכתו בהקמת כל ממשלה עתידית בהעברת חוק שיסדיר את מעמדם של בני הישיבות.