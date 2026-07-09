איש התקשורת עובד פרל הודיע היום (חמישי) כי פעילות משרד יחסי הציבור והאסטרטגיה שהקים, "פרסום עובד", הועברה במלואה לקבוצת התקשורת אשדיר.

בפוסט שפרסם כתב פרל כי לאחר שנים שבהן בנה את המשרד, החליט להעביר את פעילותו לחברת אשדיר, המוציאה לאור בין היתר את העיתונים "שבתון" ו"מצב הרוח".

לדבריו, פעילות המשרד תמשיך כסדרה תחת המותג "פרסום עובד", כאשר אנשי המשרד שמואל שחור ולירן פוקס ימשיכו להוביל את תחום יחסי הציבור במסגרת החדשה.

פרל הודה לבעלי קבוצת אשדיר, אלי עציון ושוקי גולובינסקי, על המהלך, וכן לעובדי המשרד שליוו אותו לאורך השנים. הוא כתב כי "לפעמים צריך לדעת לשחרר את מה שבנית, כדי לאפשר לו להמשיך לצמוח".

הוא כתב: "מבחינתי זה גם הזמן לפתוח פרק חדש. אחרי שנים של הקמת עסק, הובלת מהלכים ציבוריים, אסטרטגיה, דוברות ותקשורת, אני ממשיך בתהליך האישי שלי. אני מסיים פרק משמעותי בחיי המקצועיים, אבל ממש לא מסיים את הדרך. להפך. אני ממשיך לכתוב, ליצור, לייעץ ולעסוק בעולמות האסטרטגיה, התקשורת והמדיניות, וברור שהפרק המקצועי הבא עוד לפניי".

פרל, ששירת מאות ימי מילואים במהלך המלחמה בתפקיד טיפול בחללים, חשף בעבר כי אובחן כסובל מפוסט-טראומה בעקבות שירותו.