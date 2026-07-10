העיתון "וול סטריט ג'ורנל" מדווח מפי גורמים המעורים בנושא כי המודיעין הישראלי העביר לאחרונה לגורמים אמריקניים מידע חדש, המפרט מזימה איראנית מעודכנת שמטרתה להתנקש בחייו של הנשיא דונלד טראמפ.

בדיווח צוין כי טהרן הבטיחה שוב ושוב לנקום בטראמפ בעקבות חיסולו של קאסם סולימאני, מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה, במהלך כהונתו הראשונה של הנשיא.

שגרירות ישראל בוושינגטון סירבה להרחיב בנושא, בעוד נציגות איראן לאו"ם לא השיבה מיידית לפניות. בכיר אמריקני אישר לחדשות 12 כי ישראל העבירה בתקופה האחרונה לארצות הברית מידע מודיעיני חדש ומפורט לפיו גורמים במשטר בטהרן דנו באופן פעיל בתוכנית להתנקש בחייו של טראמפ.

הבית הלבן הפנה את ה"וול סטריט ג'ורנל" להצהרות שמסר הנשיא מוקדם יותר השבוע.

הדברים המדוברים נאמרו לעיתונאים באנקרה שבטורקיה, כאשר טראמפ התייחס במפורש לאיומים המרחפים מעליו: "הם רוצים לחסל את מנהיג ארה"ב - אותי. אני מופיע בכל רשימה. ראיתי הבוקר, אני מופיע בכל אחת ואחת מהרשימות שלהם. עד כה, אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל זה אולי לא יימשך עוד הרבה זמן".

בדיווח צוין כי האיבה מצד טהרן נותרת פומבית ונוקבת. במהלך הלווייתו של המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי חמינאי, קרא ההמון קריאות למותו של טראמפ והניף שלט שבו נכתב: "אנחנו נהרוג את טראמפ".