לפני ארבע שנים, במונדיאל 2022 נפגשו נבחרות צרפת ומרוקו בשלב חצי הגמר, אותו ניצחו הצרפתים בתוצאה 2:0 בדרך לגמר בו הפסידו לאלופת העולם המכהנת נבחרת ארגנטינה בתום דרמה גדולה.

הלילה (חמישי) שוב נפגשו צרפת ומרוקו, ושוב הצרפתים הם אלו שניצחו, שוב באותה התוצאה בדיוק - 0:2.

הפעם היה זה במסגרת שלב רבע הגמר של מונדיאל 2026, כאשר שתי הנבחרות הגיעו אליו במומנטום חיובי במיוחד.

בעוד הצרפתים סופרים שבעה ניצחונות רצופים ו-11 מ-12 במשחקיהם האחרונים בכל המסגרות, המרוקנים הגיעו עם ניצחון גדול בשלב שמינית הגמר על קנדה, אחת ממארחות הטורניר כשגברו עליהם בתוצאה 0:3 ובכך רשמו 10 משחקים רצופים ללא הפסד.

ובכל זאת, המרוקנים גילו כי לא כל יום קנדה ומול הצרפתים החזקים גם הם כבר לא יכלו.

אמפבה שהחמיץ פנדל בדקה ה-26, כיפר על כך עם שער יתרון צרפתי בדקה ה-60, שער שהעלה את מאזנו ל-8 שערים בטורניר, בדיוק כמו מסי הארגנטינאי, וכעבור 6 דקות דמבלה הכפיל את התוצאה שנותרה על נה עד הסיום.

מרוקו שקיוותה לחולל סנסציה ולהעפיל לחצי הגמר בפעם השנייה בתולדותיה, תיאלץ לראות את שלב חצי הגמר מהבית, כאשר צרפת היא זו שמעפילה אליו בפעם השלישית ברציפות. בשתי הפעמים האחרונות זה נגמר עם תואר סגנית אלופת העולם ואלופת העולם. איך זה ייגמר הפעם עבור צרפת?