חטיבת מנשה רשמה לאחרונה ציון דרך משמעותי עם קיומה של העצרת החטיבתית הראשונה מאז פרוץ המלחמה, אירוע ראשון מסוגו בהיקפו בחטיבה, שנועד להוקיר את פועלם ואת מסירותם של לוחמי מערך המילואים לאורך חודשי הלחימה הממושכים.

העצרת הציפה אל פני השטח את השינוי המבצעי והתפיסתי העמוק שעבר על הגזרה בשנים האחרונות, כפי שעולה מראיון מיוחד עם שניים ממובילי החטיבה: אל"מ (במיל') א', ראש מטה חטיבת מנשה, ורס"ן א', קצין משאבי האנוש החטיבתי.

אל"מ (במיל') א', שהשתחרר משירות קבע לפני כארבע שנים לאחר ששימש כקצין אג"ם וסמח"ט בבא"פ לכיש, מספר על האתגר הגדול שפגש עם חזרתו לחטיבה.

לדבריו, בעת שחרורו עולם המילואים בחטמ"ר מנשה לא היה מסודר בצורה טובה, והוא נקרא אל הדגל.

עבורו, תפקיד הרמ"ט מקביל לחלוטין למח"ט שני המופקד על כוחות המילואים, כאשר רוב בעלי התפקידים העובדים לצדו שירתו בעבר בתפקידי פיקוד דומים בסדיר ובקבע.

"מאז השבעה באוקטובר, אנשי המילואים של החטיבה הובילו מהפכות של ממש בשטח והגיעו למקומות שבעבר לא ניתן היה לדמיין כניסה אליהם ללא כוחות מיוחדים. גדודי המילואים של החטיבה לקחו חלק מרכזי בטיהור בית אחר בית ובכיבוש מחנה הפליטים ג'נין במסגרת מבצע 'חרב גדעון'", הוא מספר.

העומס המוטל על אנשי המילואים בגזרה הוא חסר תקדים, ורבים מהם צברו כ-500 ימי מילואים לאדם, כאשר אל"מ (במיל') א' עצמו שירת מעל חצי שנה ברצף בסבב הראשון ומאז לקח חלק בסבבים נוספים, כולל סבב שישי שארך חודשיים. הוא מדגיש את החשיבות של המפגש עם האנשים שמגיעים מהאזרחות ומביאים איתם מסירות, השקעה ויתרון יחסי המהווה מכפיל כוח לצבא.

במבט לאחור על השינוי ההיסטורי בגזרה, מציין ראש המטה כי מה שהתרחש בחטמ"ר מנשה בשלוש השנים האחרונות הוא אירוע לא נתפס, במיוחד עבור מי שלחם באזור עוד בימי מבצע 'חומת מגן'.

"כיום, תחושת הביטחון של התושבים עלתה בצורה משמעותית, ואין נקודה בגזרה שלא נרשמה בה נוכחות צבאית רציפה", הוא מדגיש ומציין כי המונח המרכזי שמגדיר את המציאות הנוכחית הוא "משילות". הוא מבהיר את המצב הקיים במילים הבאות: "חטמ"ר מנשה מושל בגזרה. אין מרחב שבו כף רגלנו לא דרכה והרבה יותר מפעם אחת. צפון השומרון זורח ופורח, עכשיו גנים כדים יקומו מחדש, יעלו יישובים חדשים ומגיעה ישיבה חדשה. אנחנו כל הזמן מקדימים את האויב באירוע הזה. שנים הסתכלו על אירועי קיצון עתידיים ובנו תרחישים".

המפקדים כיום מכירים מקרוב את כלל הלוחמים והמג"דים, והעצרת החטיבתית נועדה לעצור את שגרת הלחימה ולומר תודה לאותם אנשים ששילמו מחירים אישיים כבדים, ויתרו על קידומים או פוטרו מעבודתם, כדי להראות להם כיצד המאמצים המבצעיים ואלפי המעצרים מתחברים לכדי מציאות של פחות פיגועים והצלת חיים. לשיטתו, הרוח וההון האנושי הם שניצחו את האויב.

קצין משאבי האנוש של החטיבה, רס"ן א', מרחיב על הרקע שהוביל לתכנון הערב המיוחד ומסביר את השינוי בשיטת הפעולה המבצעית.

לדבריו, בתחילת ינואר נערכה חשיבה על סיכום שנת פעילות לחטיבה, לאחר תקופה ארוכה שבה השיטה התבססה על מבצעים קצרים בני ימים בודדים שנועדו להנחית מכות נקודתיות ולצאת. השינוי הגדול התרחש בינואר 2025, כאשר במסגרת מבצע 'חומת ברזל' הופעלה אש רציפה עם כלל סדרי הכוחות במחנה הפליטים ג'נין, ומאז ועד היום מוצב במקום גדוד שלם שזוהי משימתו הקבועה.

התוכנית לערב סיכום שנה הפכה במהרה ליוזמה רחבה יותר שמטרתה להבליט את ערכי הלחימה, המורשת והלכידות החטיבתית תחת הכותרת "מחומה לחומה - מגן כברזל".

התכנון הממושך של העצרת נשא פרי באירוע שבו השתתפו מאות בני אדם, ובו ניתנה הוקרה לא רק ללוחמים ולתומכי הלחימה, אלא לכלל שותפי העשייה בגזרה: המועצות האזוריות, הרבש"צים, הקב"טים, המשטרה, מד"א וכיבוי אש.

כחלק מההכנות לאירוע ומיצוי סיפורה ההיסטורי של החטיבה, נערך מספר שבועות קודם לכן סיור מיוחד בשטח בהשתתפות 11 מתוך 20 מפקדי החטיבה לדורותיהם, אשר נחשפו להתחדשות ההתיישבותית ולשינויים בצפון השומרון, ותיעודם שולב במהלך הערב.

רס"ן א' מסביר כי האירוע נועד להביא את הסטנדרט המקובל בחטיבות הסדירות גם אל אנשי המילואים, דבר שמחזק את הלכידות ותורם ישירות למאמץ המלחמתי הכללי. "החטיבה מובילה עם אחוזי הגיוס הגבוהים ביותר באוגדה, מה שמוכיח כי ההצטיינות החטיבתית אינה נמדדת רק במספר המבצעים, המעצרים ותפיסות האמל"ח, אלא נשענת בראש ובראשונה על ההון האנושי ועל אותה רוח מיוחדת", הוא מסכם.