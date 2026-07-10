הרב אלעזר לוונטהל מתייחס בטור וידאו למחירו של השקר. לדבריו, השקר חוסך מבוכה ומסייע לצאת ממצבים לא נעימים.

"שקרים הם אחד הדברים הכי שימושיים שיש לנו", הוא אומר. "אבל יש להם מחיר".

הרב לוונטהל מסביר כי השקר פותר בעיות רק לטווח הקצר. לאורך זמן, האנשים סביבנו לומדים "מי אנחנו באמת, ומה המילה שלנו שווה".

לדבריו, ברגע שבו אדם זקוק לעזרה, הוא עלול לגלות שאיבד את האמון ונשאר לבדו. הוא מזכיר את ציווי התורה, "מדבר שקר תרחק".

הרב לוונטהל מדגיש כי יש להתרחק מן השקר ולא להתקרב אל הגבול. "כי אמון זה דבר כל כך יקר, חייבים לשמור עליו מכל משמר", הוא אומר.