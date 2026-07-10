עורך הדין מנשה יאדו מארגון חוננו הגיש עתירה לבג"ץ בשם מספר פעילי ימין, בדרישה לבטל את הסדר הפיצויים שנחתם עם 13 מפגיני שמאל שעברו חיפוש בהפשטה במהלך מחאות.

לפי העתירה, במסגרת ההסדר הסכימה המדינה לשלם למפגינים פיצויים בסכום כולל של 624 אלף שקלים, כך שכל אחד מהם יקבל 48 אלף שקלים.

מנגד, טוענים העותרים כי במקרים דומים של פעילי ימין נפסקו פיצויים של כ-10,000 שקלים בלבד. עו"ד יאדו טוען כי מדובר באפליה בלתי מוצדקת.

בעתירה נכתב כי ארגון חוננו מייצג במשך שנים מפגינים שעברו חיפושים פולשניים, וכי הפסיקה והסדרי הפשרה במקרים דומים עומדים בדרך כלל על כ-10,000 שקלים, ובמקרים חריגים מגיעים לכ-15 אלף שקלים בלבד.

לדברי העותרים, אין הצדקה לתשלום פיצויים גבוהים משמעותית במקרה של מפגיני השמאל, בעוד שמפגינים מהימין וממגזרים אחרים מקבלים סכומים נמוכים בהרבה בגין נסיבות דומות. הם מבקשים מבית המשפט להוציא צו ביניים ולעצור את יישום ההסדר עד להכרעה בעתירה.

"אין שום הצדקה ומקומם הדבר כי מפגיני שמאל מקבלים פיצוי מופקע העולה פי שלוש וארבע על הפיצוי שקובעת הפסיקה, בעוד מפגינים מהימין או אף ממגזרים אחרים מקבילם רבע מהם", נכתב בעתירה.

העותרים האשימו כי "זו איפה ואיפה, שעם כל הכבוד נובעת מהזדהות ומנטייה של הפקידות שאמורה לפעול לפי אמות מידה אזרחיות ושוויוניות, אולם בפועל פעלה היא בהחלטה פסולה מפלה וכואבת אותה מבקשים העותרים לעצור בצו ביניים, ולדון בה מתוך הנחה שדינה בסופו של יום להתבטל".

עו"ד יאדו מסר כי "בהסדר זה התרוקנה הפרקליטות מהעקרונות עליהם אמורה היא להגן - כגון החובה להגן על כושר הפעולה של המשטרה, כמו גם האינטרס לשמור על הקופה הציבורית או על קופת המשטרה בפרט, וערך העל של השוויון נמחה מן הספר".

עוד הוא מסר כי "לא פחות משמעותית הפגיעה באמון הציבור ברשויות החוק, או שמירת היציבות והצפיות בפסיקת בתי המשפט, והכל למען המחאה והתכלית הנעלה של הפלת שלטון הימין והרתעת המשטרה אל מול הפגנות האגרסיביות של השמאל כנגד ראש הממשלה".