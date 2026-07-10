תיעוד התאונה הקשה שבה נהרג אדיסו וובה משטרת ישראל

פרקליטות מחוז צפון הגישה כתב אישום נגד תושב אום אל-פחם בן 40, המואשם כי פגע עם רכבו בלוחם מילואים שרכב על אופנוע בכביש 6, גרם למותו, הפקיר אותו בזירה, הצית את רכבו ובהמשך דיווח למשטרה כי הרכב נגנב.

על פי כתב האישום, התאונה אירעה לפנות בוקר ב-12 ביוני בכביש 6, סמוך ליוקנעם. במשטרה התקבלו דיווחים על רוכב אופנוע שנמצא פצוע באורח אנוש ועל רכב שעלה באש במרחק של כ-200 מטרים ממקום התאונה.

זמן קצר לאחר מכן התקבלה במוקד 100 שיחה מבעל הרכב הבוער, שטען כי רכבו נגנב ונמלט לכיוון יוקנעם. במקביל הגיעו כוחות ההצלה למקום התאונה, אך נאלצו לקבוע את מותו של רוכב האופנוע, רב סמל ראשון (במיל') אדיסו וובה ז"ל שהיה בדרכו לביתו בדרום הארץ לאחר שירות פעיל בצפון.

החשוד מצית את הרכב משטרת ישראל

בחקירה הראשונית גבו בוחני התנועה עדויות מנהגים שזיהו אדם מצית את הרכב המעורב בתאונה. בעקבות הממצאים עלה החשד כי בעל הרכב עצמו היה מעורב בתאונה וכי הדיווח על גניבת הרכב היה כוזב. בהתאם לכך עצרו שוטרי המחוז הצפוני את החשוד.

במהלך מספר שבועות של חקירה אספו בוחני התנועה ראיות שלפיהן הנאשם היה מעורב בתאונה ובהפקרת הנפגע. מהחקירה עלה עוד כי מהירות נסיעתו עמדה, על פי החשד, על כ-132 קמ"ש.

עם סיום החקירה הגישה פרקליטות מחוז צפון, באמצעות עו"ד רג'ד שדאפנה, כתב אישום ובקשה למעצרו של הנאשם עד תום ההליכים.

כתב האישום מייחס לו עבירות של הפקרה לאחר פגיעה, גרימת מוות ברשלנות, השמדת ראיה, שיבוש מהלכי משפט, מסירת ידיעה כוזבת, מעשה פזיזות ורשלנות ונהיגה במהירות העולה על המותר.

במשטרת ישראל מסרו כי הם רואים בחומרה עבירות של "פגע וברח" והדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד נהגים המפקירים נפגעים בזירות תאונה, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ולאכוף את החוק.