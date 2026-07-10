מועצה אזורית שומרון ותנועת אמנה מדווחות על היענות רחבה לקמפיין גיוס המשפחות להקמת 18 יישובים חדשים בצפון השומרון. על פי הנתונים שפרסמה המועצה, מאז תחילת הקמפיין נרשמו יותר מ-3,000 משפחות שביקשו להצטרף לגרעיני ההתיישבות.

המהלך מתבצע במסגרת "תוכנית ההתחברות", שקודמה בעקבות החלטת הקבינט בהובלת שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ.

התוכנית משתלבת ב"תוכנית מיליון בשומרון", שגיבש ראש מועצת שומרון יוסי דגן לפני כשלוש שנים יחד עם צוותי תכנון, מהנדסים וגיאוגרפים, במטרה להגדיל את אוכלוסיית השומרון למיליון תושבים.

התוכנית כוללת הקמת 18 יישובים, ובהם ארבעת יישובי צפון השומרון שפונו במסגרת תוכנית ההתנתקות - חומש, שא-נור, גנים וכדים - לצד 14 יישובים חדשים נוספים שיוקמו בנקודות אסטרטגיות באזור, חלקם בהתאם להחלטות ממשלה.

מהנתונים שמפרסמת המועצה עולה כי כ-50% מהנרשמים מגיעים מיהודה ושומרון, כ-30% נוספים מאזור המרכז וירושלים - בין היתר מתל אביב, פתח תקווה ונתניה - והיתר משאר רחבי הארץ. בנוסף נרשמו גם משפחות יהודיות מחו"ל, בהן משווייץ וממיאמי שבארצות הברית, הבוחנות עלייה לישראל.

עוד עולה כי כמחצית מהפונים הם זוגות צעירים בשנות ה-20 לחייהם, כ-30% הם בני 30 עד 55, והיתר בני יותר מ-60. מבחינת תחומי העיסוק, כ-40% מהנרשמים עובדים בתחומי החינוך והטיפול, כ-25% בתחומי ההנדסה, ההייטק והמקצועות החופשיים, והיתר בענפי הבנייה, החקלאות ועבודות כפיים.

במועצה מציינים כי הגרעינים ליישובים גנים, כדים, חומש, שא-נור ונעה כבר כמעט מלאים, ונשארו בהם מקומות בודדים בלבד. עוד נמסר כי בקרוב צפוי לעלות לקרקע גרעין המשפחות בהר עיבל, לצד שלוחה של ישיבת אלון מורה שכבר פועלת במקום.

בשלב הראשון צפויות משפחות בוגרי ישיבת עלי להקים את היישוב גנים, בעוד שאת כדים יאכלסו משפחות בוגרי ישיבת תל אביב. בעמק דותן צפויה לקום שלוחה של ישיבת ברוכין, לצד משפחות מטבריה, לוד וברוכין. במקביל, גם הגרעינים ליישובים שלם, מעיינות ומרום גלבוע נמצאים בשלבי גיבוש מתקדמים, וצפויים לעלות לקרקע לאחר חגי תשרי.

יוסי דגן, שנעקר משא-נור במסגרת תוכנית ההתנתקות ושב להתגורר במקום לאחר החזרה ליישובים, אמר: "המספרים האלו מחממים את הלב ומוכיחים שעם ישראל לא שכח את שורשיו, השם 'תוכנית ההתחברות' נבחר במכוון כהיפוך מוחלט ל'תוכנית ההתנתקות', שכן הגישה של עקירת היישובים הייתה גישה של ניתוק - לא רק ניתוק מהשטח, אלא גם ניתוק של עם ישראל מעצמו, מהערכים שלו ומהשורשים שלו. תוכנית ההתחברות היא חיבור מחדש לערכי היסוד של מדינת ישראל".

במקביל לקידום המגורים, במועצה פועלים להקמת מעטפת קהילתית וחינוכית ביישובים החדשים. בין היתר מתוכננת שלוחה של ישיבת "בני דוד" מהיישוב עלי בראשות הרב נריה בולאק, לצד מוסדות ישיבתיים וקדם-צבאיים בראשות הרב חיים ברוך.

במועצה מציינים כי המהלך מתבצע בשיתוף פעולה עם ממשלת ישראל, שר הביטחון כ"ץ והשר בצלאל סמוטריץ'.