פרסום ראשון: הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון הקרוב תוכנית תקציבית בהיקף של 1.075 מיליארד שקלים, שנועדה להקים תשתיות תחבורה וביטחון לעשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון.

את המהלך מוביל שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', לאחר עבודת מטה מקצועית שנמשכה כחודשיים במנהלת ההתיישבות.

התקציב מיועד לסלילת כבישי גישה ודרכי ביטחון ליישובים שאושרו על ידי הקבינט במהלך המלחמה, ובהם ארבעת יישובי צפון השומרון שפונו במסגרת תוכנית ההתנתקות - חומש, שא-נור, גנים וכדים - לצד שורת יישובים חדשים נוספים שעתידים לקום בשנים הקרובות.

בממשלה מסבירים כי ההחלטה נועדה לתת מענה לצורך המיידי בהקמת דרכי גישה בטוחות וביטחוניות ליישובים החדשים, כאשר לא ניתן לממן את העבודות במסגרת עלויות הפיתוח הרגילות של שיווקי הקרקע. לשם כך גובשה תוכנית רב-שנתית מפורטת על ידי משרד התחבורה, בשיתוף מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון ומשרד האוצר.

על פי ההחלטה, התקציב ייפרס על פני שלוש שנים ויועבר למשרדי התחבורה והביטחון. במסגרת התוכנית יבוצעו תכנון וסלילה של דרכי גישה חדשות, שדרוג כבישים קיימים והשלמת מקטעי דרך המחברים בין יישובים שונים בהתאם לצורך. בנוסף, ביישובי יהודה ושומרון ישולבו מראש מרכיבי ביטחון כחלק בלתי נפרד מתכנון התשתיות.

עוד נקבע כי אם הממשלה תאשר בעתיד הקמת יישובים חדשים נוספים או הסדרת יישובים קיימים ביהודה ושומרון, הם יצורפו באופן אוטומטי למסגרת התוכנית הרב-שנתית וייהנו מהתקציב הייעודי לתשתיות.

סמוטריץ' בירך ומסר: "ההחלטה ההיסטורית שאישרנו, תאפשר הקמה של עשרות יישובים בנקודות אסטרטגיות ביהודה ושומרון. אנחנו מובילים מהפכה התיישבותית-ביטחונית, עם למעלה מ100 יישובים ו160 חוות שמבצרים את ביטחונה של מדינת ישראל ויהרגו את הרעיון הנורא של הקמת מדינת טרור בלב ליבה של מדינת ישראל".

לדבריו, התוכנית מהווה גם מענה ליוזמות שלדבריו מבקשות לפנות את היישובים החדשים: "למול התכניות של ממשלת איזנקוט לפנות את היישובים החדשים שהקמנו, התוכנית הרב-שנתית שאנו מקדמים תבטיח תכנון וסלילה של דרכי גישה חדשות, שדרוג צירים קיימים וחיבור בין יישובים, לצד שילוב מרכיבי ביטחון קריטיים. אנו פועלים בנחישות יחד עם כלל המשרדים להסרת חסמים ולקבלת האישורים הנדרשים כדי להבטיח תנועה בטוחה ומוסדרת ביישובים החדשים".

בממשלה מציינים כי התוכנית מהווה חלק מהרחבת ההתיישבות ביהודה ושומרון, וכי השקעת התשתיות נועדה לאפשר את אכלוסם של היישובים החדשים ואת חיבורם לרשת התחבורה האזורית, תוך התאמתם לצרכים הביטחוניים של האזור.