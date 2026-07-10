לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה חריגה בשם ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו, ובה דחתה את הפרסומים שלפיהם יועצם הוותיק, יוסי בסעד, פוטר בעקבות תקרית שאירעה במהלך טקס הפתיחה של המכביה.

בהודעה נכתב כי "מפעל השקרים חסר התקדים נגד ראש הממשלה ורעייתו לא עוצר לרגע", וכי הדיווחים שלפיהם בסעד פוטר בידי שרה נתניהו הם "השקר התורן".

בלשכה הדגישו כי בסעד הוא "יועץ קרוב ומוערך, שעובד לצד ראש הממשלה ורעייתו במסירות, נאמנות ומקצועיות במשך שנים רבות", וכי הוא "עשה את עבודתו בצניעות, בשקט ובתחושת שליחות".

לדברי הלשכה, לפני מספר שבועות ביקש בסעד לסיים את תפקידו מסיבות אישיות, ללא כל קשר לאירוע כזה או אחר. עוד נמסר כי ראש הממשלה ורעייתו מוקירים את תרומתו, מודים לו על שנות עבודתו וימשיכו לשמור עמו על קשר אישי.

עוד נמסר בהודעה כי בסעד הודיע שבכוונתו להגיש תביעת דיבה נגד מי שהפיצו את הפרסומים בעניינו. בלשכת ראש הממשלה הוסיפו: "תם העידן שבו אפשר להפיץ שקרים, להכפיש אנשים טובים ולברוח מאחריות. מול תעשיית הפייק והשקרים נמשיך להציב את האמת".

ההודעה מגיעה בעקבות פרסום בשבוע האחרון ב-ynet, שלפיו גורמים המכירים את בסעד התרשמו כי פוטר לאחר תקרית שאירעה בטקס הפתיחה של המכביה ה-22 באצטדיון טדי.

על פי הדיווח, במהלך הכניסה למתחם ה-VIP התפתח עימות סביב סידורי הכניסה, ובמהלכו שרה נתניהו, על פי העדים, צעקה על בסעד ועל יועץ נוסף, נבו כץ, לאחר שלטענתה דרכו עליה. עוד דווח כי בסעד פרץ בבכי לאחר האירוע.

לפי הדיווח, עדים טענו כי בני הזוג נתניהו הטילו את האחריות לאירוע על בסעד, וכי ממלאת מקום מנכ"לית משרד ראש הממשלה, דרורית שטיינמץ, נראתה מחבקת אותו ומנסה לנחמו.

בסעד עצמו הכחיש כבר לאחר הפרסום כי פוטר, ואמר כי מדובר ב"שקר מוחלט". לדבריו, הוא לא פוטר וכי יחסיו עם ראש הממשלה ורעייתו טובים.

יוסי בסעד מלווה את ראש הממשלה ורעייתו בשבע השנים האחרונות. במסגרת תפקידו היה אחראי בין היתר על ליווי בני הזוג בסיורים בארץ ובחו"ל וכן על היבטים לוגיסטיים ואישיים של פעילותם.