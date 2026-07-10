איש המודיעין האזרחי רפאל חיון מנתיבות חשף פרט חדש בנוגע למכשירי הקשר שנתפסו על מחבלי חמאס לאחר מתקפת 7 באוקטובר. לדבריו, כשבחן את המכשירים זיהה מיד כי הם פעלו על אותם תדרים שאחריהם עקב במשך שנים.

חיון סיפר לחדשות 12 כי לאחר שפירק את התדרים מהמכשירים לא נותר לו ספק. "זה 464.370. אלה התדרים שדיברו איתם בשבעה באוקטובר ונכנסו איתם המחבלים, וכל התדרים האלה היו אצלי בציוד", אמר.

לדבריו, אילו ציוד ההאזנה שלו היה ברשותו באותו לילה, היה מסוגל להאזין לתקשורת המחבלים בזמן אמת. כשנשאל האם היה שומע את השיחות השיב בקצרה: "הייתי שומע".

בריאיון חזר חיון על טענתו כי במשך שנים הפעיל מחמ"ל בביתו והאזין באופן רציף לתקשורת של חמאס, תוך העברת התרעות בזמן אמת לכוחות הביטחון. הוא אף טען כי במהלך ההסלמות ברצועת עזה שמע שיחות של בכירי חמאס, ובהן הוראות אבטחה ותנועות של מנהיגי הארגון.

חיון סיפר כי באפריל 2023, כחצי שנה לפני מתקפת 7 באוקטובר, נלקח ממנו ציוד ההאזנה. לטענתו, באותה תקופה נאמר לו על ידי גורמי ביטחון כי המידע שסיפק היה ייחודי והגיע בזמן אמת, אולם ההחלטה הייתה להפסיק את פעילותו.

בהמשך שודרה בריאיון הקלטה משיחה שקיים עם קצין בכיר, שבה ניסה לשכנע שלא למנוע ממנו להמשיך בפעילות. חיון טען כי יכולתו להאזין בזמן אמת לתקשורת האויב אפשרה להעביר התרעות מיידיות, בעוד הקצין השיב כי מערכות המודיעין של צה"ל מסוגלות לספק מענה מתקדם יותר.

לדברי חיון, לאחר מתקפת 7 באוקטובר הוחזר אליו ציוד ההאזנה, אולם גם כיום הוא מוטרד מהמצב. "אנחנו מבינים שהאויב שם רק מחכה לזמן הנכון, לטיימינג הנכון, ולפעול", אמר.