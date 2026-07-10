אלפי חסידי ויז'ניץ נהרו אמש (חמישי) לרחבת הכותל המערבי בירושלים, לעצרת תפילה וזעקה המונית לרפואתו של מנהיג החסידות, האדמו"ר רבי ישראל הגר, שחלה לאחרונה ומצבו הרפואי מעורר דאגה רבה בקרב חסידיו.

הדרישה לקיום המעמד הגיעה מצד בניו של האדמו"ר, שקראו לציבור להגיע ולהתפלל לשלומו בשעה מורכבת זו לחסידות.

האירוע ההמוני החל בסביבות השעה 22:45 בתפילת ערבית המונית ברחבה, כאשר עשרות אוטובוסים מאורגנים מכל ריכוזי החסידות בארץ - ובהם בני ברק, ירושלים, אשדוד ואלעד - הזרימו קהל רב אל העיר העתיקה.

על אף הנוכחות המסיבית של אלפי בני אדם בו-זמנית, העצרת התנהלה בסדר מופתי ובתיאום מול כוחות הביטחון והסדרנים במקום.

לאחר תפילת הערבית, נשא דברים בפני הרב ישראל מילר, דיין ומורה צדק של החסידות וחבר בית הדין, שעורר את הציבור בדברי התחזקות וקרא להם "לקרוע שערי שמיים" בעבור בריאותו של הרב.

בהמשך המעמד קראו אלפי המשתתפים יחד את פרקי התהילים של הספר הרביעי. לקראת סוף הלילה, נרשמו רגעים מלאי רגש ברחבה כאשר אלפי הנוכחים שאגו יחד את קריאת "שמע ישראל" ו"ה' הוא האלוקים".

מי שהובילו את התפילות לפני התיבה היו בנו של האדמו"ר, הרב יעקב מרדכי הגר, לצד הרב ישראל ארנסטר, נכדו של ראש ישיבת ויז'ניץ.