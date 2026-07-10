משטרת מדינת ניו יורק חוקרת אירוע תקיפה חמור שהתרחש באזור נופש פופולרי, אשר מסתמן כפשע שנאה על רקע אנטישמי.

חמש נשים מהקהילה היהודית-אורתודוקסית, שרכבו על אופניים באזור גרינפילד פארק שבהרי הקטסקילס, הותקפו ביום חמישי האחרון על ידי נוסעי רכב חולף שהתיזו לעברן דשן חקלאי נוזלי בעוצמה גבוהה.

על פי דיווחים בכלי תקשורת מקומיים, רכב חולף ובו מספר חשודים האט ליד קבוצת הרוכבות, ואחד הנוסעים החל לרסס לעברן את חומר הדישון באמצעות מתקן התזה דמוי תותח מים. כתוצאה מההתזה המסיבית נפגעו שתיים מהנשים באופן ישיר.

אחת הרוכבות ספגה פגיעה ישירה ועוצמתית של נוזל בפניה ובאזנה, וכתוצאה מההדף וההפתעה איבדה את שיווי משקלה ונפלה מהאופניים אל הקרקע.

אישה נוספת נפגעה בגבה. עדי ראייה דיווחו כי לפני ואחרי התקיפה הפיזית, צעקו החשודים מהרכב קללות חריפות והערות אנטישמיות לעבר הנשים, שהיו לבושות בלבוש חרדי מסורתי.

כוחות משטרה גדולים הגיעו לזירת האירוע ופתחו בסריקות. במסגרת החקירה, שנמצאת בראש סדר העדיפויות הקהילתי והמשטרתי באזור הקטסקילס (העמוס במבקרים יהודים בעונת הקיץ), אוספים הבלשים תיעוד ממצלמות אבטחה של בתים ועסקים סמוכים במטרה לאתר את לוחית הרישוי של כלי הרכב ולזהות את התוקפים.