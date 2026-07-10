פרקליטות מחוז דרום הגישה הבוקר (שישי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד ארבעה בדואים תושבי שגב שלום והפזורה, המייחס להם שורת עבירות טרור.

כתב האישום מייחס להם קשירת קשר לביצוע מעשה טרור, אימונים והדרכה למטרות טרור. לנאשם המרכזי מיוחסות בנוסף עבירות של הסתה לטרור וגילוי הזדהות עם ארגון טרור.

על פי כתב האישום הנאשם המרכזי ניהל במשך תקופה ממושכת חשבון אינסטגרם ציבורי שבו פרסם ושיתף עשרות תכנים הכוללים דברי שבח, אהדה ותמיכה בארגוני טרור ובמחבלים, לצד קריאות מפורשות לביצוע פיגועים ולמאבק מזוין.

בין היתר, פרסם תכנים המזוהים עם חמאס, גדודי עז א-דין אל-קסאם, ארגון "גוב האריות" וגורמי ג'יהאד נוספים. לפי האישום, הפרסומים כללו סרטונים ותמונות של פעילי טרור, תיעודים ממתקפת 7 באוקטובר, דברי שבח לבכירי חמאס ולמחבלים, וכן קריאות לג'יהאד, למאבק מזוין ולמות קדושים.

לפי כתב האישום, על רקע פעילות כוחות הביטחון ברצועת עזה וביהודה ושומרון קשרו הנאשם המרכזי ונאשם נוסף קשר לבצע שורת פיגועים. בתחילה תכננו לבצע פיגוע דקירה המוני בתחנה המרכזית בבאר שבע, אולם בהמשך החליטו לוותר על התוכנית לאחר שסברו כי שימוש בסכינים לא ישיג את מטרתם, ועברו לתכנן פיגוע ירי באמצעות נשק. בנוסף תכננו לירות לעבר תחנת המשטרה בשגב שלום ולבצע פעולות טרור נגד כוחות הביטחון הפועלים ביישוב.

עוד נטען כי כבר לאחר אירועי "שומר החומות" בשנת 2021 גמלה בליבו של הנאשם המרכזי ההחלטה להקים ארגון טרור שיפעל נגד כוחות הביטחון והמשטרה מתוך מניע אידיאולוגי-לאומני. במסגרת זו פתח קבוצות ברשתות החברתיות, פרסם בהן תכנים ג'יהאדיסטיים, סרטוני הסתה לטרור ואף תכנים שכללו הנחיות להכנת מטעני חבלה.

על פי האישום, הנאשם המרכזי גייס לקבוצות את שלושת הנאשמים הנוספים, הציע להם להצטרף להתארגנות והם נענו להצעתו. לאחר מכן חילק להם תפקידים וכינויים, הגדיר את עצמו כ"מפקד" הארגון והטיל על חברי ההתארגנות משימות שונות. אחד הנאשמים, שהוגדר כ"מהנדס", הוריד למכשירו סרטון הכולל מדריך מעשי להכנת מטען חבלה.

החקירה נוהלה במשותף על ידי חוליית פח"ע של היחידה המרכזית במחוז הדרומי במשטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי. במסגרת החקירה נעצרו החשודים במהלך החודשים מאי ויוני 2026 בפעילות מסוערבת של לוחמי ימ"ס דרום של מג"ב.

בפרקליטות מייחסים לנאשמים עבירות של קשירת קשר לביצוע מעשה טרור ואימונים או הדרכה למטרות טרור, ולנאשם המרכזי גם עבירות של הסתה לטרור וגילוי הזדהות עם ארגון טרור. על פי כתב האישום, תוכניותיהם סוכלו בטרם הספיקו לממשן.