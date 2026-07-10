כתב המשטרה של עיתון "הארץ" ג'וש בריינר ביקר בחריפות את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וטען כי השפעתו על משטרת ישראל תימשך גם לאחר הבחירות.

בפודקאסט "השבוע" של העיתון, שבו התארח לצד מפכ"ל המשטרה לשעבר משה קראדי, בריינר התייחס לסוגיית ציות המשטרה לפסקי בג"ץ ואמר כי להערכתו אין כיום גורם במשטרה שמסוגל להציב גבולות לשר.

"אני לא יודע מה המשטרה תעשה ברגע האמת, אני רק יודע שאין אחד במשטרה היום שיכול להגיד לבן גביר 'לא'. גם לא המפכ"ל, בטח לא הוא", אמר.

לדבריו, "אם בן גביר עושה משהו פסול מול עיניים של שוטרים, עובר על החוק, אף אחד לא יעז להגיד לו 'לא'. אם הוא ירצה לעשות משהו שאסור לו לעשות בתוך המשטרה, לעיין בדברים - במשטרה רועדים מפחד מאיתמר בן גביר וחנמאל דורפמן".

עוד טען בריינר כי בכירים במשטרה חבים את קידומם לשר: "יש היום אנשים בתוך המשטרה שהם צבועים בצבעים עזים של עוצמה יהודית, שהם חייבים את הקריירה שלהם והפנסיות שלהם לבן גביר, והם לא ישכחו את זה יום אחר כך".

בהמשך העריך כי שיקום המשטרה יהיה תהליך ארוך: "שיקום המשטרה זה עניין של 5 שנים, אולי עשור קדימה", אמר. לדבריו, "אם תשאל היום שוטרים למי הם נאמנים - אני לא בטוח שהם יגידו לחוק והדגל. אני די בטוח שרבים מהם, עמוק בתוכם, מסכימים עם בן גביר ודרכו, הם שפוטים שלו וגם ביום שאחרי - הם יסורו למרותו ולא למרות הממשלה הנבחרת".

כשנשאל כיצד הדבר ייתכן אם בן גביר לא ימשיך לכהן כשר לביטחון לאומי לאחר הבחירות, השיב: "במשטרה, תאוות הדרגות העבירה אותם מדעתם מזמן. בן גביר כבר הצהיר שהוא ירצה להמשיך במשרד לביטחון לאומי. הוא מתכוון להמשיך להחזיק שם. הוא עדיין ישלוט במשטרה - גם כשהוא לא יהיה שם, כי היום כל צמרת המשטרה חייבת לבן גביר את הדרגות שלהם. הם ימשיכו לענות לו לטלפון גם ביום כשאחרי. הם לא יעזו לנתק לו בפנים או לא לענות לו בכלל".