חילוץ היהודי משטח A דוברות המשטרה

לוחמי מג"ב עוטף ירושלים חילצו אמש (חמישי) אזרח ישראלי שנכנס בשוגג לכפר א-ראם שבשטח A, אזור שהכניסה אליו אסורה על פי חוק לישראלים ומוגדרת כמסכנת חיים.

מדובר בתושב גבעת זאב בן 30. במשטרה נמסר כי עם קבלת הדיווח הוקפצו לוחמי מג"ב עוטף ירושלים למקום, פעלו במהירות לאיתורו של האזרח וחילצו אותו בבטחה משטח הכפר.

האזרח חולץ ללא פגע, ולא היו נפגעים באירוע. לאחר חילוצו סיפר כי אפליקציית Google Maps היא שהובילה אותו לנסיעה דרך הכפר.

במשטרת ישראל ובצה"ל שבו והדגישו כי הכניסה לשטחי A אסורה על פי חוק ומסכנת חיים. הרשויות קראו לציבור להישמע להנחיות ולהימנע מכניסה לאזורים אלה.