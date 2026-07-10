איש התקשורת יעקב ברדוגו חשף כי נפגש עם ראש השב"כ דוד זיני ועם עוזרו בלשכתו, במטרה לדרוש פתיחת חקירה בעקבות הדלפת מועד התקיפה באיראן לאנשי חדשות 12, שאפשרה לערוץ להיערך לשידור עם תחילת התקיפות.

החשיפה באה לאחר שב"הארץ" דווח כי החקירה שנפתחה בשב"כ בנושא החלה בעקבות פנייתו של ברדוגו. בתגובה לדיווח סיפר ברדוגו בשידור ברדיו "גלי ישראל" כי אכן התקיימה פגישה בינו לבין זיני, ובה העלה את דרישתו לפתוח בחקירה.

לדבריו, לאחר פרסום דבר הפגישה עלה חשדו כי עצם קיומה הודלף מתוך השב"כ. "היינו שלושה בחדר. שדוד זיני ידבר עם העיתונאים ויגיד להם שבעקבות בקשה? אני שואל אותו שאלות על החקירה, מי מדליף את זה", אמר.

עוד הוסיף: "אני יושב שם בחדר והבנתי שבאו אחרי זה עוד עיתונאים. אני לא עיתונאי, אני איש תקשורת. באתי לסוגיה אחת, אתם מוציאים את זה לעיתונאים?".

ברקע הדברים נטען כי זיני הביע בתחילה בפני שרים את עמדתו שלפיה חקירה בנושא אינה בעלת היתכנות או הצדקה משפטית, בין היתר בשל מספרם הרב של החשודים הפוטנציאליים. לפי המידע שפורסם, בהמשך פנה ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה לאשר פתיחת חקירת שב"כ בנושא.

בעקבות הפרסומים פנתה התנועה לאיכות השלטון לראש הממשלה בנימין נתניהו, לזיני וליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בדרישה לקבל הבהרות על הפגישה.

במכתב ביקשה התנועה לאשר את עצם קיום הפגישה, למסור את מועד קיומה, מקום הפגישה, זהות המשתתפים והאם התקיימו בין הצדדים פגישות או שיחות נוספות לפני כן או לאחר מכן.

בתנועה ציינו כי אף שהשב"כ מוחרג מחוק חופש המידע, במקרה זה יש אינטרס ציבורי מובהק במתן תשובות, שכן אחד המשתתפים כבר פרסם בפומבי את דבר קיום הפגישה ואת תוכנה, ולדבריהם לא מדובר בנושא מסווג או בפגישה עם אדם המחזיק בסיווג ביטחוני.

גם העיתונאי אבישי גרינצייג התייחס לפרשה ומתח ביקורת על זיני. "זיני לא מפסיק לעשות טעויות על בסיס שבועי. בניגוד לחלק מעמיתיי, אני חושב שזה נעשה מתוך תמימות וחוסר הבנה של הסיטואציה. אבל אם זיני וסגנו ימשיכו לדרוך על כל מוקש אפשרי, הם לא יצליחו לשרוד את הקדנציה", כתב.