בכירי רבני הציונות הדתית מתארחים בפודקאסט של דביר עמר בערוץ 7.

השבוע התארחו הרב שלמה שפירא, חבר בית הדין הרבני הגדול בדימוס, שסיכם שלושה עשורים במערכת בתי הדין הרבניים, והרב אייל גריינר, ראש ישיבת ההסדר טפחות וחבר הנהלת איגוד ישיבות ההסדר.

בריאיון מקיף התייחס הרב גריינר לשורת סוגיות, ובהן ההבנות שהושגו מול הרמטכ"ל בנושא גיוס בני ישיבות לשריון, חוויות המלחמה של תלמידי הישיבה, ההתמודדות האישית עם השכול והחזון החינוכי שמוביל את הישיבה בגליל.

תלמידי ישיבת נחלת ישראל ממגדל העמק הגיעו לביקור אצל הרב שאול אלתר, ראש הישיבה ובנו של האדמו"ר בעל ה"פני מנחם" מגור. במהלך המפגש השתתפו התלמידים בשיחה ובמפגש שאלות ותשובות עם הרב.

התלמידים בשיעור צילום: ללא קרדיט

אורי עמישב, בן 19 מאפרת, מצא דרך מקורית לגייס תרומות למען עמותת "שרק תחייך", המסייעת בהתמודדות עם אתגרי בריאות הנפש. לאחר שרץ במספר מרוצים כשהוא לבוש בחליפה, החליט להפוך את הרעיון למיזם חברתי.

יחד עם מקים העמותה מאור וולף גייס עשרות רצים, אסף חליפות שנתרמו מכל רחבי הארץ, ובמרוץ השבוע של המכביה כבר השתתפו יותר מ-35 רצים בחליפות.

משתתפי המרוץ צילום: איתי סלסקי

ישיבת ההסדר באשקלון מפעילה גם השנה בית מדרש מיוחד לנוער במהלך חופשת הקיץ. מדי יום מגיעים בני הנוער לתפילת שחרית, ללימוד בחברותות ולשיעורי תורה.

ראש הישיבה, הרב אביהוא פישפדר, אמר: "משמח את הלב לראות את הנוער של אשקלון בא ללמוד תורה לשמה בחופשה. אשרינו שזכינו שאלה הם בנינו".

בית מדרש לנוער בחופשת הקיץ צילום: ישיבת ההסדר אשקלון

ישיבת ההסדר "אור וישועה" בחיפה קיימה את הכנס השנתי "לבנות ולהיבנות", שנערך מדי שנה בימי בין המצרים. השנה עסק הכנס במצוות פרה אדומה.

הרב חננאל זייני, ראש המכון התורני בישיבה, אמר כי מטרת הכנס הייתה "לעורר ולחזק את תודעת המקדש, לצד הבנת שורש המאבק המתמשך על שליטתנו במזרח התיכון".

הכנס השנתי "לבנות ולהיבנות" צילום: ישיבת ההסדר אור וישועה

שיתוף פעולה בין מתנ"ס אור עקיבא לישיבת ההסדר בעיר מביא השנה חידוש: לראשונה תיפתח "המדרשה החווייתית לנערות דתיות" עבור תלמידות כיתות ו'-ט'. המסלול החדש יפעל לצד בית המדרש החווייתי לבנים, שפועל בעיר בהצלחה בשנים האחרונות.

בנות המגזר הדתי בעיר צילום: ללא קרדיט

שרים, רבנים ואישי ציבור השתתפו השבוע בברית המילה לנכדו הראשון של ראש מועצת בית אל, שי אלון. התינוק, בנו של אורי אלון, נקרא נעם.

בין המשתתפים היו השרים יריב לוין, גדעון סער, ניר ברקת, אלי כהן, שלמה קרעי, גילה גמליאל ועמיחי שיקלי, חבר הכנסת אביחי בוארון, לצד הרבנית שולמית מלמד ומנכ"ל ועורך ערוץ 7 עוזי ברוך.

שי אלון בברית צילום: אריה מינקוב

בבית אל נערכה השבוע אליפות היישוב בשחמט, זו השנה השנייה ברציפות, לזכרו של רס"ל דוד יהודה יצחק הי"ד. בקטגוריית הבוגרים הוכתר מוטי גנדלמן לאלוף בית אל, לאחר שסיים עם ארבע נקודות, לצד חי אברהם סאלם ועקיבא אברהם.

אליפות בית אל בשחמט צילום: ללא קרדיט

שר העלייה והקליטה אופיר סופר נפגש עם נציגי שליחי חב"ד לדוברי צרפתית, שהודו לו על פעילות משרדו לחיזוק הזהות היהודית בקרב העולים.

המפגש עם השר סופר צילום: ללא קרדיט

מאות רבנים, מנהלי גרעינים ורכזי קהילה השתתפו בשבת מיוחדת של קרן קהילות שנערכה בטבריה. עוד לפני כניסת השבת סיירו המשתתפים בצפת, פקדו את ציון האר"י ונפגשו עם רבה של צפת, הרב שמואל אליהו. במהלך השבת נשאו דברים נשיא הקרן הרב ד"ר דני טרופר, הרב צבי קוסטינר, הרב מיכה הלוי, הרב דוד תורג'מן, עו"ד יצחק לקס והרבנית חיה וישליצקי.

שבת מיוחדת בטבריה צילום: ללא קרדיט

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק קיבלה את אות "אבירת ההתיישבות" בוועידת ההכרעה שיזם ח"כ אוהד טל, כהוקרה על פעילותה למען ההתיישבות.

הענקת האות לסטרוק צילום: ללא קרדיט

אות הוקרה נוסף הוענק ליהושע שרמן, אביו של יהודה שמואל הי"ד שנרצח בפיגוע בשומרון לפני כשלושה חודשים וחצי. שרמן עומד בראש פורום "הביתה", הפועל לביטול הסכמי אוסלו ולהרחבת ההתיישבות בשטחי A.

שרמן מקבל את האות צילום: ללא קרדיט

סגנית שר החוץ שרן השכל ביקרה השבוע בגוש עציון יחד עם ראש המועצה ירון רוזנטל, סגנו משה ברניקר ומשפיען הרשת Kosher Guru, גביראל בוקסמן.

במהלך הסיור ביקרה המשלחת במצפור האלף בנווה דניאל ובחיזיון האור-קולי בכפר עציון, וקיימה שיחות על אתגרי ההתיישבות, ההסברה והמאבק בדה-לגיטימציה של ישראל בעולם.