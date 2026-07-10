סיום הש"ס צילום: באדיבות המצלם

בישיבת "שבות ישראל" באפרת מבית "מרכז הרב" חגגו אמש (ה') מסיבת סיום הש"ס של תלמיד כיתה י"ב טוביה כהן, תושב היישוב רבבה. כהן החל ללמוד את הש"ס בכיתה ט', במקביל ללימודיו הסדירים בישיבה.

בישיבה תיארו את האירוע כשמחה מיוחדת של תורה, בהשתתפות תלמידי הישיבה, בני משפחת כהן, חברים מרבבה ורבנים. בין המשתתפים היו הרב רפאל אייפרס, מראשי רבני הולנד ומחשובי דייני אירופה, וכן האדמו"ר מקאליב.

ראש הישיבה, הרב יעקב אלימלך, שיתף את הורי התלמידים בדברים שכתב לאחר האירוע. לדבריו, במהלך הריקודים ניגש אליו אחד התלמידים ואמר, "הרב, הרצפה רועדת", והוא השיב, "תלמיד יקר, אתה טועה, הרצפה רוקדת, ולא רק הרצפה רוקדת אלא גם השמיים", והוסיף כי כך התחדש בעיניו פירוש הפסוק "ישמחו השמיים ותגל הארץ".

עוד כתב הרב אלימלך כי השמחה בישיבה הייתה "מרובה ממש כנתינתה של תורה בהר סיני", והוסיף, "אשרי העין ראתה כל אלה... אשרי התלמידים ואשרי הוריהם ואשרי העם כולו שככה לו". בישיבה ציינו כי בחודש אלול צפוי טוביה כהן להצטרף עם חלק מחבריו למאות תלמידי החכמים הצעירים בישיבת "מרכז הרב", שם ימשיך ללמוד.