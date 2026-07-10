רביד פלוטניק שר עם אלקנה לוי צילום: באדיבות איגוד החוות

מסיבת הודיה מרגשת התקיימה אמש (חמישי) בחוות אביחי שבבנימין לציון שנה לפציעתו הקשה של גיבור ישראל אלקנה לוי בקרבות ברצועת עזה, שבה איבד את שתי רגליו.

בין המשתתפים באירוע היה גם הזמר רביד פלוטניק, שהגיע לחבק את אלקנה והצטרף אליו ולחבריו ממחלקה 8 בגדוד 13 לשירה מרגשת של השיר "שלווה באמונותייך". יחד הם שרו: "יהי שלום במחוזותייך, שייפתחו נא כל דרכייך, ויבורכו הן שתי ידייך, חייל שלך, אני מאחורייך".

אלקנה לוי צילום: באדיבות המצלם

בני משפחה, חברים ואוהבים הקיפו את אלקנה באירוע, שבו בחר לחגוג את החיים, את האמונה ואת הדרך שעשה מאז אותו יום.

חוות אביחי היא אחת משורת החוות האסטרטגיות שהוקמו בבנימין במטרה לחזק את המרחב שבין שדרת ההר לבין מרכז הארץ ונתב"ג, כחלק מחיזוק הרצף ההתיישבותי והאחיזה בשטח.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר: "אלקנה מייצג את הרוח הישראלית במלוא עוצמתה. את הגבורה ראינו בשדה הקרב, אבל לא פחות מכך אנחנו רואים אותה בכל יום מאז, באמונה, בכוחות הנפש ובבחירה להמשיך לחיות, לשמוח ולהעניק כוח לאחרים. חוות אביחי, כמו יתר החוות האסטרטגיות בבנימין, היא מקום של אחיזה, ציונות וחיים, ואין מתאים ממנה לרגע המרגש הזה. עם ישראל כולו מצדיע לאלקנה ומאחל לו המשך כוח, בריאות והצלחה."

באיגוד החוות, שפרסם את הסרטון, אמרו: "אלקנה מזכיר לכולנו מהי גבורה אמיתית, לא רק בשדה הקרב, אלא גם בכוחות הנפש, בתקווה ובבחירה לקום מחדש בכל יום. עם ישראל מצדיע לך, אלקנה. שנמשיך לראות אותך מתחזק, משמח ומעניק השראה לכולנו".