סיום הש"ס השני של אלימלך צילום: באדיבות המצלם

בישיבת נחלת יוסף בשבי שומרון התק'יים מעמד שבו סיים אלימלך שמידט את הש"ס בפעם השנייה, והוא בן 16 בלבד.

אלימלך הוא בנו של הרב יעקב משה שמידט ונכדו של הרב יהושע מרדכי שמידט. ייחודו של המעמד הוא בכך שכבר בבר המצווה שלו זכה לסיים את הש"ס בפעם הראשונה, וכעת השלים אותו בשנית לאחר שנים של התמדה עקבית.

לדברי אביו, כבר מגיל צעיר בנה לעצמו אלימלך סדר יום קבוע שעליו הקפיד ללא ויתורים. הוא אמר כי, "הכול תלוי בהתמדה וברצון, וכל אחד יכול כאשר הוא מציב לעצמו מטרה ומתמיד בה לאורך זמן."

אביו, הרב יעקב משה שמידט, סיפר כי כבר מגיל צעיר בנה לעצמו אלימלך סדר יום קבוע וברור, שעליו הקפיד ללא ויתורים. לדבריו, ההצלחה אינה תוצאה של כישרון בלבד, אלא בראש ובראשונה של התמדה, רצון ונחישות. "הכול תלוי בהתמדה וברצון", אמר, "וכל אחד יכול כאשר הוא מציב לעצמו מטרה ומתמיד בה לאורך זמן."

הסב, הרב יהושע מרדכי שמידט, עמד בדבריו על מעלת השמחה בלימוד התורה. הוא הזכיר את דבריו הקדושים של בעל המחבר ספר "ים של שלמה", שבתחילה סבר שיש לברך "שהשמחה במעונו" בסיום מסכת. אף שחזר בו למעשה, עצם הדברים מלמדים עד כמה גדולה החשיבות שיש לייחס ללימוד התורה ולשמחה שבסיומה.