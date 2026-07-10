לראשונה בתולדותיה. מעולם לא הצליחה נבחרת העתודה של ישראל בכדורסל נשים להעפיל לחצי גמר אליפות אירופה בכדורסל.

היום (שישי) עשתה נבחרת העתודה לנשים הישג היסטורי כשהצליחה לחזור מפיגור דו-ספרתי לניצחון דרמטי על נבחרת פולין בתוצאה 80:79 והעפילה לראשונה בתולדותיה לחצי גמר אליפות אירופה עד גיל 20.

כבר מהפתיחה ניתן היה להבין את גודל האירוע כאשר כוכבת הנבחרת, גל רביב, שמובילה את האליפות הנוכחית בנקודות, אסיסטים, חטיפות ובמדד בממוצע למשחק הייתה מעל כולן כשקלעה חמש שלשות ו-15 נקודות ברבע הראשון לבדה.

ברבע השני הפולניות הפכו את המשחק עם שליטה מוחלטת בצבע וכבר עלו לפער דו-ספרתי, אך החבורה הנשית של ישראל לא ויתרה ועם שמונה נקודות רצופות בפתיחת הרבע האחרון כפתה שוויון.

גל רביב עשתה את ההבדל ונבחרת העתודה של ישראל בכדורסל נשים הצליחה להפוך את התוצאה עד לסיום, כשניצחה בתום דרמה גדולה את המשחק בתוצאה 80:79. רביב סיימה את המשחק עם לא פחות מ-37 נקודות, 8 ריבאונדים ו-6 אסיסטים.

אחרי שבשנה שעברה היממה את צרפת הגדולה ורמזה לכל אירופה שלא כדאי לזלזל בה, נבחרת ישראל עולה לראשונה בתולדותיה לארבע הגדולות של אירופה, כאשר בחצי הגמר תחכה לה המנצחת בין בלגיה לקרואטיה.