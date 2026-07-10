יומיים אחרי שנקבעו היריבות שלה בשלב הבתים של היורוקאפ לעונת 2026/27, שם תשחק במסגרת בית א' מול קבוצות מצרפת, איטליה, יוון, ספרד גרמניה ועוד, הודיעה היום (שישי) הפועל ירושלים על הרכש הראשון שלה לעונה הקרובה.

ירושלים שנפרדה בשבועות האחרונים מאוסטין ווילי, מצאה לו מחליף בדמותו הפורוורד/סנטר האמריקאי דבונטה קאקוק.

קאקוק בן ה-29 מתנשא לגובה של 2.03 מטרים ומגיע לבירה ממורסיה הספרדית במדיה קלע 11.4 נקודות למשחק והוריד 5.1 כדורים חוזרים.

מלבד ספרד, שיחק קאקוק שחתם לשנתיים בירושלים, גם בליגת הכדורסל הטובה בעולם ליגת ה-NBA כשהיה חלק מסגל האליפות של לוס אנג'לס לייקרס בשנת 2020 ובהמשך שיחק גם בסן אנטוניו ספרס. באירופה לבש קאקוק את מדי צסק"א מוסקבה ו-וירטוס בולוניה האיטלקית.

"אני נרגש להצטרף להפועל ירושלים", אמר שחקן הרכש החדש של האדומים מירושלים. "אני מחויב לתת את כל כולי כדי שנעמוד ביעדים השאפתניים שהצבנו לעצמנו. אני כבר לא יכול לחכות לפגוש את האוהדים המדהימים שלנו ולהתחיל את המסע שלנו יחד. יאללה הפועל!"

מאמן הקבוצה, סשה אוברדוביץ' שבעצמו חתם במועדון לפני כשבועיים אמר: "דבונטה הוא שחקן עם ניסיון עשיר, שמביא איתו אתלטיות, אנרגיה, קשיחות ופיזיות ברמה גבוהה. הוא שחקן שנלחם על כל כדור, משחק עם הרבה אינטנסיביות ויכול לתרום בשני צדי המגרש. אנחנו שמחים מאוד שהוא מצטרף, ובטוחים שהוא יוסיף לנו הרבה ויעזור לנו לעמוד במטרות הגבוהות שהצבנו לעצמנו".