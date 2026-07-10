אל הפועל תל אביב הגיע אנטוניו בלייקני באוקטובר 2024 ומיד הוביל אותה להיסטוריה כשזכה איתה במפעל היורוקאפ במה שהעניק לה לראשונה בתולדותיה את הכרטיס למפעל הכדורסל היוקרתי ביותר באירופה - מפעל היורוליג.

העונה ביורוליג נפתחה בצורה מבטיחה עבור האדומים כאשר בלקייני קלע 13.2 נקודות בממוצע למשחק, כששיחק לא פחות מ-41 משחקים במדי האדומים מת"א במפעל הכדורסל היוקרתי ביותר.

היום (שישי) הודיעה הפועל תל אביב על הארכת חוזהו של אנטוניו בלייקני עד לסיום עונת 2028/29, זאת אחרי שאמש הודיעה על החתמת שחקן מה-NBA, אמיר קופי.

בלקייני והפועל אמנם לא הצליחו לזכות באף תואר השנה אותו הציבו לעצמם כמטרה, אך ינסו לעשות זאת בעונה הבאה.

לאחר החתימה אמר בלייקני: "אני מתרגש מאוד לחתום ולהמשיך כאן. כמובן שאני מוכן לשחק. יש לנו עוד מסע ארוך כאן. אני חתום לעוד שלוש עונות ובתקווה לעוד שנים רבות לאחר מכן. נפלנו בכמה מטרות בשנה שעברה, ועכשיו, כשהשלד נשאר וכולם יחזרו, ננסה להשיג את כל המטרות שלנו בעונה הקרובה. יאללה הפועל".

המנהל המקצועי, ג'ורג' חינאס, הוסיף: "אנחנו ממשיכים לבנות את התוכנית שלנו על בסיס המשכיות. בלייקני איתנו כבר שנתיים ותמיד העלה את הרמה כשהיה הכי חשוב. הוא אחד הקלעים הטובים ביורוליג ועשה התקדמות עצומה בהמון היבטים של המשחק. אנחנו שמחים שהוא ממשיך איתנו כדי לנצח ביחד".

גם המאמן דימיטריס איטודיס בירך על הארכת החוזה: "בלייקני הוא חלק מהמסע שלנו ועזר לקבוצה הזו לצמוח. הוא עדיין יכול להשתפר, אבל כבר הוכיח שהוא אחד השחקנים החרוצים ביותר, כזה שאוהב את המשחק. אנחנו חולקים את אותם ערכים ומצפים ממנו להמשיך לעבוד קשה ולעזור לנו להשיג את המטרות שלנו".