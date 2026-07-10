השר לשעבר יועז הנדל, שהכריז השבוע על איחוד פוליטי עם ח"כ חילי טרופר תחת השם הזמני "יסודות ישראל", מצהיר כי לא יסכים להשלים לראש הממשלה בנימין נתניהו רוב של 61 מנדטים.

עם זאת, הוא מבהיר כי יהיה מוכן להצטרף לממשלת אחדות רחבה שתתבסס על רוב ציוני של 70-80 מנדטים.

בראיון לידיעות אחרונות אמר הנדל כי הממשלה הבאה צריכה לקום ללא מפלגות שאותן הוא מגדיר כלא-ציוניות, והוא שולל שותפות עם המפלגות החרדיות במתכונת הנוכחית. הנדל טוען כי קידום חוק ההשתמטות והמשך התלות הפוליטית בהן פוגעים בביטחון המדינה וביכולת לחזק את צה"ל.

עוד אמר הנדל כי אינו פוסל את נתניהו באופן אישי, אלא מתנגד להמשך הקמת ממשלות צרות הנשענות על אותן שותפויות פוליטיות. לדבריו, אם האלטרנטיבה תהיה ממשלה שתקדם חוק השתמטות, "אז ברור שעדיף עוד בחירות".

בהתייחסו לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אמר הנדל כי הוא רואה בו כישלון בתחום המשילות. לדבריו, "ככל שהוא מדבר יותר על משילות ככה יש פחות ממנה", והוסיף כי תמיכתו של בן גביר, לצד השר בצלאל סמוטריץ', בחוק הגיוס בזמן מלחמה עומדת בסתירה, לדבריו, לצורך לחזק את צה"ל ולהבטיח שיהיו בו די חיילים.