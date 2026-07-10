גבר כבן 50 נפצע אחר הצהריים (שישי) באורח בינוני עם חבלות בראש ובגפיים, ואדם נוסף נפצע באורח קל, לאחר שמטוס קל התרסק בשטח פתוח סמוך לעין ורד.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לשניים טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים מאיר.

ד"ר עומרי גורגה, רופא במד"א, סיפר, "קיבלנו דיווח על מטוס קל שהתרסק בשטח פתוח. כשהגענו למקום ראינו אש ועשן רב מהמטוס. בסמוך היו 2 נוסעים שיצאו מהמטוס, הם היו בהכרה מלאה".

עוד הוסיף גורגה, "מיד התחלנו בטיפול ובבדיקות ראשוניות, הענקנו להם טיפול רפואי ולאחר מכן פינינו אותם באמבולנסים של מד"א לבית החולים".