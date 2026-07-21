מזכיר הממשלה, עו"ד יוסי פוקס, השתתף בכנס "קטיף לאחריות לאומית" של מרכז מורשת גוש קטיף, שנערך ביד בנימין במלאת 21 שנים לעקירת גוש קטיף.

בריאיון לשירית כהן אביטן התייחס למשבר חוק הגיוס, להתנהלות הייעוץ המשפטי לממשלה ולמבצעי המעצרים בציבור החרדי.

הוא מתח ביקורת על הייעוץ המשפטי לממשלה ואמר: "בייעוץ המשפטי לממשלה עזרו יותר בפיזור מוקשים משפטיים, ופעם אחר פעם ניצחנו אותם בבג"ץ. בראייתי הם פעלו בדרך שלא פעלו מעולם. בממשלה שקדמה לנו לא הייתה מניעה משפטית אחת".

הוא הוסיף כי "ב-90 אחוז מההחלטות שמתקבלות בממשלה, אני לא צריך את היועמ"ש. אבל באותם 10 אחוז הנותרים, שאלו דברים חשובים לממשלה כדי לקדם מדיניות שלה, גילינו שיש להם מדיניות עצמאית ששוב ושוב הם שלפו את הג'וקר המשפטי על דברים שלא סותרים חוק".

פוקס התייחס גם למבצעי המעצרים של תלמידי ישיבות עריקים ואמר: "ברגע שהחלו מבצעי מעצרים רנדומלים, באים אותם הורים ואומרים אם אחד הילדים לא יכול לשבת וללמוד השני לא יילך לחשמונאים. אז מה השגנו בזה?"

בנוגע לחוק הגיוס אמר: "צריכים להתמקד במטרה והיא הגדלת שיעור המתגייסים מקרב הציבור החרדי. לכן החוק שעמלנו עליו קרוב לשנתיים, במסגרתו החמרנו את החוק הקיים בכל המישורים - רק צה"ל ולא שירות לאומי, יש סנקציות אישיות שפוגשות את הפרט לאורך כל מרחבי החיים: דיור תחבורה ציבורית, מעונות וכו', ברגע האחרון להבנתנו הרב לנדו בלם את זה אז זו הסיבה שבסוף לא העברנו".

"זו הנוסחה שהיחידה שיכולה לעבוד. לא תהיה נוסחה אחרת. מי שחושב שנביא דף ריק או בלי יעדים משמעותיים או סנקציות אישיות, לא יהיה חוק", חתם.