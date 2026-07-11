תיעוד הזיהוי צילום: דובר צה"ל כוחות אוגדה 91 זיהו מוקדם יותר היום (שבת), מספר מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה מעבירים טילי נ"ט בתוך המרחב הביטחוני בדרום לבנון. המחבלים נכנסו למרחב הביטחוני ברכב ופרקו ממנו טילי נ"ט שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. את טילי הנ"ט שפרקו מהרכב העבירו והכניסו לתוך מבנה במרחב. לאחר שמחבלים נוספים העבירו אמצעי לחימה לתוך המבנה ונכנסו אליו, צה"ל תקף מהאוויר את המחבלים להסרת האיום. בעקבות התקיפה, זוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה במבנה. תקיפת המחבלים וזיהוי פיצוצי המשנה צילום: דובר צה"ל מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל".

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