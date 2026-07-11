תיעוד החיסול צילום: דובר צה"ל

כוחות צה"ל זיהו אתמול (שישי) מחבל מארגון הטרור חיזבאללה שפעל בסמוך לפיר של התשתית התת-קרקעית הנמצאת ברכס עלי טאהר, במרחב הביטחוני בו פועלים כוחות צה"ל.

המחבל היווה איום מיידי על הכוחות וחוסל בתקיפה מדויקת של חיל האוויר במטרה להסיר את האיום.

בתקיפה נוספת, חוסל חשוד שנע על גבי רכב והיווה איום על כוחותינו הפועלים בתוך המרחב הביטחוני.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל פועלים במרחב רכס עלי טאהר ולא מאפשרים למחבלי הארגון לצאת מהתשתיות התת-קרקעיות ולנוע במרחב הרכס. צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל".