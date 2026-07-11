מעצר אחת הישראליות ביריחו צילום: דוברות

כוחות המנהל האזרחי חילצו במהלך השבת חיילת בשירות סדיר ושתי צעירות יהודיות נוספות מלב העיר יריחו. במהלך הלילה התקבל דיווח במנהל האזרחי אודות צעירה ישראלית שנצפתה מסתובבת במרחב העיר יריחו שבחטיבת הבקעה והעמקים, תוך סיכון לשלומה. עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מפקדת התיאום והקישור הצבאית הבקעה, להענקת הגנה מיידית לישראלית, ובמקביל להעברתה לידי כוחות הביטחון בערוצי התיאום. מתחקיר ראשוני עולה כי מדובר בחיילת בשירות סדיר שנכנסה יחד עם חבר ערבי ישראלי לחגיגות יום הולדת בלב העיר הפלסטינית. מספר שעות לאחר מכן, התקבל דיווח נוסף על שתי ישראליות שמשוחחות בעברית בשכונת הווילות ביריחו. במערכת הביטחון פעלו לחילוצן המיידי, והעברתן לידי כוחות הביטחון. השתיים סיפרו לכוח שחבר אליהן כי נכנסו לעיר במטרה לפגוש חברים שהכירו בטיול בסיני. השתיים הועברו לחקירה במשטרה והחיילת הועברה לאחר מכן להמשך טיפול של המשטרה הצבאית החוקרת.