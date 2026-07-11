פרטים חדשים נחשפו הערב (מוצאי שבת) בכאן חדשות בעקבות הודעתו החריגה של שב"כ בנוגע להחלטה לפתוח בחקירה סביב ההדלפה לחדשות 12 על אודות עיתוי התקיפה באיראן.

במסגרת אחד הדיונים שהתקיימו בנושא, התבטא ראש השב"כ דוד זיני ואמר כי "ההדלפה לא מצדיקה חקירת שב"כ בשל מספר המעורבים, רמת החומרה והסיכוי לפענח".

הדרישה לחקור את דבר הדלפת המידע הועברה מכיוון לשכת ראש הממשלה עוד במהלך חודש מרץ, תוך כדי התנהלות מבצע "שאגת הארי".

זיני בחר לעכב את הטיפול בנושא מאחר שהבין כי המקרה אינו עונה על הקריטריונים הנדרשים לפתיחת חקירת דליפת מידע סודי, הליך המבוצע בשב"כ רק כ-7 עד 8 פעמים בשנה.

במשך חודשים ארוכים ניסה ראש השב"כ לנער מעליו את הדרישה לפתיחת החקירה המדוברת. בסופו של דבר, ראש הממשלה בנימין נתניהו, המחזיק בסמכות החוקית להורות על צעד מעין זה, הנחית על זיני את ההחלטה לפתוח בחקירה.

כתוצאה מכך, לפני כשבוע, הבהיר היועץ המשפטי של השב"כ לזיני כי לאור דרישתו המפורשת של ראש הממשלה אין מנוס מפתיחה בחקירה.

השלשלות אירועים זו מסבירה את התפנית בעמדת הארגון הרשמית, לאחר שקודם לכן הציג זיני עמדה הפוכה בפני שרי הקבינט וטען כי אין בידיו מספיק כלים כדי לחקור את הנושא.