דוד אלחייני: "צריכים את סמוטריץ' חזק" צילום: דוברות

דוד אלחייני, ראש מועצת בקעת הירדן, חשף השבוע במהלך טקס חלוקת מרכיבי ביטחון לחוות בבקעה, את המהפכה שהתרחשה בתקופת הממשלה הנוכחית.

הוא פנה לשר בצלאל סמוטריץ' השתתף באירוע ואמר "אנשים לא מבינים את המשמעות של ליישב את חומש ושא-נור, ולפרק את הסכמי אוסלו. אנחנו, כראשי רשויות יודעים את זה. אני כבר 16 שנה ראש רשות, וגר בבקעת הירדן כבר 43 שנה. מהפכה דרמטית כזו כמו שעשית והובלת לא הייתה כמוה. שמרת על ארץ ישראל".

לדבריו "בשנים האחרונות אנחנו חווים בבקעה שינוי דרמטי: קידום והסדרת היישובים, הקמת 13 יישובים חדשים, וכמובן 52 החוות בבקעת הירדן, לצד חיזוק הרשויות, הם מעשים שמשנים את פני המפה. המהלכים הללו לא רק מחזקים את ההתיישבות היהודית, אלא מהווים מענה אסטרטגי, ציוני וביטחוני מול הניסיונות לקבוע עובדות חד צדדיות בשטח".

אלחייני הוסיף בחיוך: "אני מקווה שלא שומעים פה משמאל", והצהיר בצורה ברורה על תמיכתו בשר סמוטריץ' ובמפלגת הציונות הדתית בבחירות הקרובות: "אנחנו צריכים אותך חזק בבחירות הבאות, עם ממשלה ימנית חזקה".

אלחייני הבהיר בהמשך כי הוא חבר בליכוד ופועל למען המפלגה ודבריו נאמרו כלפי מצביעים מהמגזר הציוני דתי אשר חושבים לשקול הצבעה למפלגות אחרות שאינן שייכות למחנה הלאומי.

אני מחזק את השרים סמוטריץ וסטרוק על פעילותם ללא לאות למען ההתיישבות בכלל ובקעת הירדן בפרט".