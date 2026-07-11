עומר לוי משתפת על שמירת השבת מתוך הסטורי

אושיית הרשת עומר לוי שיתפה הערב (מוצאי שבת) כי היא ובעלה הטרי, מעיין, שמרו יחד את השבת.

בסטורי שפרסמה כתבה: "שמרנו את השבת. משהו השתנה אחרי החופה. פתאום התחלנו לחשוב יותר על שבת".

לדבריה, ההחלטה התקבלה לאחר שהתארחו בליל שבת אצל חברים שומרי שבת. "בשישי בערב ישבנו אצל חברות ששמרו שבת והן נתנו לנו את הסימן לשמור את השבת", שיתפה.

לוי חתמה את דבריה בתקווה להמשך הדרך: "מקווה שנמשיך ככה, כי היה לנו מדהים".

בסרטון שפרסמה אמרה לוי: "אתם יודעים שעשיתי צום דיגיטלי לפעמים בשבת, אבל הפעם שמרנו שבת - החלטנו את זה כבר בקידוש".

היא שיתפה כי גם בשבוע הבא הם מתכננים לשמור את השבת: "שבת הבאה כבר אנחנו ממש נכין את עצמנו על שבת. אנחנו ממש נכין את עצמנו לקראת השבת. זה היה כיף".