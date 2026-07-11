צבי סוכות: מה מסתירים ברהט מפני ועדת החינוך? צילום: דוברות

יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ח"כ צבי סוכות, תקף בחריפות את החלטת עיריית רהט להשבית את כל מוסדות החינוך בעיר מחר (ראשון) לקראת ביקורה המתוכנן של הוועדה בבתי הספר בעיר.

"עצם ההחלטה להשבית את כל מערכת החינוך רק כדי למנוע ביקור של ועדת החינוך של הכנסת היא הודאה בכישלון. ועדת החינוך אינה אויב של תלמידי רהט - תפקידה הוא לפקח על מערכת החינוך בכל רחבי מדינת ישראל, יהודים וערבים כאחד", אמר סוכות.

בתקופה האחרונה קיימה הוועדה מספר סיורים במוסדות החינוך בחברה הערבית במטרה לבחון מקרוב את התוכניות של מערכת החינוך למניעת אלימות, בצל הפשיעה הגואה במגזר הערבי, לצד פיקוח על תכני הלימוד, התשתיות המקומיות והתמודדות הצוותים החינוכיים עם אתגרי הביטחון האישי וכן שיתוף הפעולה עם מערכות אכיפת החוק.

"מי שמכנה ביקורת פרלמנטרית 'פרובוקציה' ומעדיף לסגור בתי ספר במקום לאפשר לחברי הכנסת לראות מקרוב את הנעשה בהם, צריך לשאול את עצמו מה הוא כל כך חושש שייחשף. אם מערכת החינוך בעיר מתנהלת כשורה - אין שום סיבה לחשוש מביקור של ועדת הכנסת", הוסיף סוכות.

לדבריו "דווקא ההחלטה להשבית את הלימודים ולפגוע באלפי תלמידים בשם מאבק פוליטי היא הפרובוקציה האמיתית. במקום לשתף פעולה למען עתידם של ילדי רהט, בחרה הנהגת העירייה למנוע מהם יום לימודים כדי לחסום את עבודת הפיקוח של הכנסת.

ועדת החינוך תמשיך למלא את תפקידה ללא מורא וללא משוא פנים, ותפקח על מערכת החינוך בכל מקום שבו עולה צורך בכך. טובת התלמידים, איכות החינוך והשמירה על חוקי מדינת ישראל עומדות מעל כל שיקול פוליטי", סיכם.