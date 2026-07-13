המונדיאל מגיע לרגעי השיא, והערב (שני), לפני שיוצאים לדרך לקראת שני חצאי הגמר של השבוע (שלישי ורביעי, בשעה 22:00), הגיע הזמן למנה שמרכזת את כל החברים סביב השולחן.

הערב עדיין אפשר לאכול בשרי, והנה הצעה לשיפודי הפרגיות בסגנון טנדורי, עם מרינדה הודית עתירת תבלינים. הם נצלים מהר על האש ומתאימים בול לערב של דיבורים על מי יעפיל לגמר. מתכון שדורש הכנה מראש, אבל בזמן הבישול עצמו כמעט ולא לוקח זמן - בדיוק כמו שצריך כשהראש כבר בכדורגל.

מצרכים:

מיץ מחצי לימון

2 שיני שום קצוצות

ג'ינג'ר טרי מגורר

2 כפיות פתיתי צ'ילי

כפית פפריקה

כף כמון

כפית כורכום

פלפל

2 כפיות גאראם מסאלה

5 פרגיות

בצל סגול

חצי פלפל אדום

שמן זית

אופן ההכנה:

1. מערבבים בקערה את מיץ הלימון, השום, הג'ינג'ר, פתיתי הצ'ילי, הפפריקה, הכמון, הכורכום, הפלפל וגאראם המסאלה למרינדה אחידה.

2. מוסיפים לקערה את הפרגיות, הבצל הסגול חתוך לקוביות והפלפל האדום, ומצפים היטב בתערובת.

3. מכסים ומעבירים למקרר למינימום 8 שעות (ואפשר גם ללילה שלם), כדי שהתבלינים יחלחלו היטב.

4. משפדים את הפרגיות לסירוגין עם הבצל והפלפל.

5. צולים על מחבת חמה עד השחמה מכל הצדדים.

6. מגישים חם עם אורז, פיתות או כל תוספת אהובה.

המתכון באדיבות מחלקת התזונה של מותג מוצרי החשמל Teka. מתכונים יצירתיים נוספים של המותג ניתן למצוא בעמוד הפייסבוק שלו.

ספרו לנו איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שייצאו לארוחה זוגית במסעדת לוצ'נה מבשרת בכשרות בד"צ בית יוסף. מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.