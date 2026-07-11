היינו כחולמים. נבחרת העתודה נשים של ישראל עשתה הערב (מוצאי שבת) היסטוריה והעפילה לראשונה בתולדותיה לגמר אליפות אירופה בכדורסל עד גיל 20.

אחרי שחזרו מפיגור דו-ספרתי לניצחון דרמטי על פולין ברבע הגמר ביום שישי, הערב נבחרת העתודה נשים של ישראל בכדורסל עשו זאת גם לבלגיה כשגברו עליהן בתוצאה 69:78.

הערב, בניגוד למשחק רבע הגמר ביום שישי, לא נזקקו הנשים של ישראל לדרמה ומהפך, כאשר כבר מהפתיחה עלו ליתרון גדול, הפעם בזכות שבע שלשות במחצית הראשונה שקלעו וברחו ליתרון בן 21 נקודות.

הנבחרת הצעירה לא התרגשה גם מניסיונות החזרה של היריבות הבלגיות ובמהרה סגרו עניין.

הנבחרת שהפסידה רק בפתיחת שלב הבתים, לנבחרת ספרד, עשויה לפגוש אותה כעת בגמר האליפות היוקרתית שתתקיים מחר. בדרך להיסטוריה ותואר אלופת אירופה?

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הגיב על ההישג ההיסטורי הנפלא של נבחרת העתודה נשים בכדורסל, כשברך אותן ואמר: "ברכות לנבחרת העתודה של כדורסל הנשים בישראל על העפלה לגמר אליפות אירופה".